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Beyaz Saray, İsrail'in Gazze saldırılarını görmezden gelirken Hamas'ın İsrail'e füze atmasını kınadı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Hamas'ın İsrail'e füze atmasını kınarken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamadı.

Beyaz Saray, İsrail'in Gazze saldırılarını görmezden gelirken Hamas'ın İsrail'e füze atmasını kınadı
Beyaz Saray, Gazze'yi görmezden gelirken Hamas'ı kınadı
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AA

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Gazze ve Kudüs'te yaşanan son olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın konuyu takip ettiğini ve ulusal güvenlik ekibinden güncel bilgileri edindiğini vurgulayan Psaki, İsrailli ve Filistinli yetkililerin yanı sıra Orta Doğu'daki liderler ile de iletişim halinde olduklarını kaydetti.

"BAŞKAN BİDEN'IN İSRAİL'İN MEŞRU KENDİNİ SAVUNMA HAKKINA DESTEĞİ HİÇBİR ZAMAN BİTMEYECEKTİR"

Bölgede gerginliğin azaltılmasının en önemli öncelikleri olduğunun altını çizen Psaki, "Başkan Biden'ın İsrail'in meşru kendini savunma hakkına desteği hiçbir zaman bitmeyecektir. Hamas ve diğer terör gruplarınca Kudüs'te dahil bölgede düzenlenen füze saldırılarını kınıyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği ve sivillerin ölümüne yol açan saldırılarını kınamaktan kaçınan Psaki, tüm dünyadaki kişilerin dinlerini özgürce yaşamasının ve barış ortamının kurulmasının önemini vurguladı.

"İKİ DEVLETLİ" ÇÖZÜM VURGUSU

Psaki, "Başkan Biden ve ekibi, diplomasi, diyalog, sivillerin korunması ve gerginliğin azaltılması için çalışmalarını sürdürecektir. Şiddet ve terör eylemlerini geri püskürtmek için ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz. İsrail-Filistin çatışmasında iki devletli bir çözümü de desteklemeyi sürdüreceğiz. Bu, iki ülke halkının da uğrunda mücadele verdiği kesin ve uzun süreli çözümün tek yoludur." görüşünü paylaştı.

Filistinli ve İsraillilerin eşit özgürlük, güvenlik, onur ve refah haklarına sahip olması gerektiğine işaret eden Psaki, İsrail'in Yahudi yerleşimci planına da tepki gösterdi.

Psaki, "Son haftalarda, ABD'li yetkililer İsrailli yetkililer ile görüşmelerinde, Filistinlilerin onlarca yıldır yaşadıkları evlerinden tahliye edilmesinin etkilerini görüştü. Bu evlerin yok edilmesi, ortak çıkarlarımızın aleyhine hizmet eder ve İsrail-Filistin çatışmasının çözümünü zorlaştırır." ifadesini kullandı.

Gelecek günlerde Müslümanların Ramazan Bayramını, Yahudilerin de Shabbat'ı kutlayacağını anımsatan Psaki, "Tüm inançtan kişiler, şiddet korkusu olmadan önemli günlerini kutlamayı hak ediyor." mesajını verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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