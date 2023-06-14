Beyaz Saray: İsveç en kısa sürede NATO üyesi olmalı

İsveç'in NATO üyeliğine yönelik olarak bugün Ankara'da yapılacak Ortak Daimi Mekanizma toplantısı öncesi ABD'den bir kez daha İsveç'in üyeliğine destek mesajları geldi.

ABD Başkanı Joe Biden dün Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i ağırladı.

Stoltenberg'in ziyareti sonrası Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İsveç'in NATO'ya en kısa zamanda üye olması gerektiği belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsveç'in geçen yıl Türkiye ve Finlandiya ile imzaladığı "Üçlü Muhtıra"daki taahhütlerini yerine getirdiğini söyleyerek; "Buna İsveç'in son olarak geçirdiği terörle mücadele yasası da dahil. İsveç NATO'nun değerlerini taşıyan güçlü ve yetkin bir savunma ortağı" dedi.

Jean-Pierre, Başkan Biden'ın da defalarca söylediği gibi, İsveç'in en kısa sürede NATO üyesi olması gerektiğine inandıklarını ifade etti.

İsveç ve Finlandiya geçen yıl başlayan Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuştu. Finlandiya Nisan ayında NATO'ya katılırken, İsveç'in üyeliği Türkiye ve Macaristan'ın itirazları nedeniyle onaylanmadı.

NATO’nun ve ABD başta olmak üzere ittifakın önde gelen tüm üyelerinin beklentisi, Türkiye ve Macaristan’ın İsveç’in ittifaka katılımını 11-12 Temmuz'da Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesi onaylaması.

İsveç'in NATO üyeliğinin görüşüleceği Ortak Daimi Mekanizma toplantısı bugün Ankara'da yapılıyor. Mekanizma Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO'dan oluşuyor.

Blinken: İsveç'in üyeliğinin zamanı geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da, Stoltenberg ile yaptığı basın toplantısında "İsveç'i NATO'nun bir sonraki üyesi olarak kabul etmenin artık vaktinin geldiğine inanıyoruz" dedi.

Blinken, İsveç'in ittifakın diğer ortaklarının haklı endişelerini gidermek için önemli ve çok uygun adımlar atmış olduğunu da belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı ayrıca Temmuz ayındaki NATO Liderler Zirvesi'nde Ukrayna'ya yönelik yeni yardım paketleri de açıklayacaklarını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya karşı atak başlatan Ukrayna'ya 325 milyon dolarlık yeni bir mühimmat ve ağır silah yardımı göndereceklerini açıklamıştı.