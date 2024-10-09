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        Haberler Dünya Beyaz Saray: Lübnan'ın yeni bir Gazze olduğunu görmek istemiyoruz | Dış Haberler

        Beyaz Saray: Lübnan'ın yeni bir Gazze olduğunu görmek istemiyoruz

        ABD yönetimi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Lübnan yeni bir Gazze olabilir" açıklamasına katılmadıklarını, Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasını istemediklerini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 22:57 Güncelleme: 09.10.2024 - 22:57
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        ABD'den Lübnan açıklaması
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        Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin güncel durumu değerlendirdi.

        Sözcü Jean-Pierre, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "Lübnan'ın Gazze gibi olabileceğine" ilişkin tehdit içeren açıklamasına katılmadıklarını kaydederek, "Bu soru ile ilgili çok açık konuşacağım, Lübnan'ın bir başka Gazze'ye dönüşeceğini göremeyiz ve görmeyeceğiz. Bu, görmek istediğimiz şey değil." dedi.

        Gazze ve Lübnan'daki acıların giderek arttığını ve tam da bu sebeple ateşkesin öneminin bir kez daha altını çizdiklerini söyleyen Jean-Pierre, bölgede ateşkes için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

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        Hizbullah'ın son 1 yıldır İsrail'e saldırılar düzenlediğini ve bu saldırıları durdurması halinde bugünkü İsrail saldırılarının önlenebileceğini savunan Jean-Pierre, İsrail'in kendini savunma hakkı konusunda net olduklarını ifade etti.

        İsrail Başbakanı Netanyahu, yayımladığı İngilizce video mesajında, Lübnan halkına seslenerek mevcut duruma ilişkin iddialarda bulunmuştu.

        Lübnan halkını, Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı yıkım ve acı ile tehdit eden Netanyahu, "Gazze'de gördüğümüz gibi yıkıma ve acıya yol açacak uzun bir savaşın uçurumuna düşmeden önce Lübnan'ı kurtarma fırsatınız var. Öyle olmak zorunda değil." ifadelerini kullanmıştı.

        SALDIRILARDA 2 BİN 141 KİŞİ ÖLDÜ

        Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten bu yana kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk, 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 141 kişi öldü.

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        Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

        Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

        İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüzbinlerce kişi yerinden oldu.

        Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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