Beyaz Saray önünde Gazze'ye destek gösterisi
ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray'ın önünde toplanan üniversite öğrencileri, Filistin'e destek eylemi yaptı. Eylemde "Filistin'e özgürlük", "Gazze'ye özgürlük" ve "Filistin çok yaşa" gibi sloganlar atıldı
Beyaz Saray önünde toplanan çok sayıda üniversite öğrencisi, Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı ve Filistin'e desteklerini dile getirdi.
ABD'nin başkenti Washington'da bulunan çok sayıda üniversite öğrencisi genç, Gazze'de ateşkes çağrısı için Beyaz Saray'ın önünde bulunan Lafayette Parkı'nda bir araya geldi.
Burada önce cuma namazını kılan ve Filistin için dua eden öğrenciler, daha sonra Gazze'deki son durumla ilgili konuşmaları dinledi.
"Filistin'e özgürlük", "Gazze'ye özgürlük" ve "Filistin çok yaşa" sloganları atan grup, açtıkları pankartlarla da ABD yönetimine seslendi.
Filistinli öğrencilerin yanı sıra Amerikalı öğrencilerin de bulunduğu yaklaşık 100 kişiden oluşan grup, İsrail ile ABD yönetimlerine sert şekilde tepkilerini dile getirirken, Demokrat Joe Biden yönetiminin İsrail'e silah göndermeyi durdurması çağrısında bulundu.
Protestoya liseli öğrenciler de destek verdi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 35 bin 857'ye, yaralı sayısı 80 bin 293'e yükseldi.
Filistinli yetkililer, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını söylüyor
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.