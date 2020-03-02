AA

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) öncülüğünde düzenlenen ve diğer Türk derneklerinin de katıldığı gösteride Suriyeli, Filistinli, Azerbaycanlı, Mısırlı ve diğer bazı ülke kökenli Amerikalı Müslümanlar da yer aldı. Şehitler için dua edildi. İstiklal Marşı ve şehitler için saygı duruşunun ardından, İdlib'de şehit olan 33 Türk askeri için dua edildi, şehit askerlerin isimleri tek tek anıldı ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde Mehmetçiğe destek sloganları atıldı.

" TÜRKİYE İNSANLIĞA ÖRNEK OLUYOR"

Amerika Diyanet Merkezi (DCA) Başkan Yardımcısı Fatih Kanca şehitler için dua ederken, TASC Eşbaşkanı Günay Evinch, Kuzey Amerika Azerbaycanlılar Toplumu Başkan Yardımcısı Rahim Shahbazi, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Başkanı Nihad Awad ile Filistin İçin Amerikalı Müslümanlar Ulusal Direktörü Osama Abuirshaid birer konuşma yaptı. Evinch, birçok eyaletten başkent Washington'a gelen yüzlerce kişinin hem şehit askerler için en derin taziyelerini sunduklarını hem de anavatanlarının yanında olduklarını vurguladı.Rusya destekli Esed rejiminin yıllardır Suriye'de katliamlarına devam ettiğini anlatan Evinch, "Türkiye özellikle Suriyeli mülteciler anlamında inanılmaz bir insani görev icra ediyor ve insanlığa örnek oluyor." değerlendirmesini yaptı.

"SİZE DESTEK OLMAK İÇİN BURADAYIM"

Daha sonra söz alan Nihad Awad ise "Bugün size destek olmak için buradayım. ABD'nin Suriye'deki sivilleri korumak adına harekete geçmesi için daha kaç sivilin ölmesi gerekiyor?" şeklinde konuştu. "En çok ihtiyaç duyduğu zamanda Türkiye Suriyelilere sınırını ve gönlünü açmıştır. Bunun için Türk halkına teşekkür ediyoruz." diyen Awad, Esed rejiminin katliamlarına destek olan Rusya'nın da en az Esed rejimi kadar suçlu olduğunu ifade etti. "Türkiye'nin yanındayız çünkü Türkiye de bizim yanımızda" dedi.

"TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ"

Osama Abuirshaid de Türkiye'nin Ortadoğu'da Müslüman halklara verdiği desteğin tarihe altın harflerle yazıldığını kaydederek, "Türkiye'nin yanındayız çünkü Türkiye de bizim yanımızda. Türkiye ile gurur duyuyoruz çünkü gurur duyulacak bir model sergiliyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN MÜCADELESİ İNSANLIĞA ÖRNEK"

Rahim Shahbazi ise Azerbaycanlı Türkler adına Türkiye'yle olan dayanışmalarının en üst düzeyde olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin terörün her türüne karşı verdiği mücadelenin insanlığa örnek olduğunu dile getirdi.Konuşmaların ardından göstericiler, Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Park etrafında bir yürüyüş gerçekleştirerek olaysız dağıldı.