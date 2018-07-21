Beyaz Saray, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in desteklediği referandum için Doğu Ukrayna'da bölgenin geleceği konusunda bir referandum yapma girişimini reddetti. Başkan Donald Trump'ın, Putin ile yaptığı tartışmalı zirvenin ardından referandumu reddetmesi iki lider arasında ortaya çıkan anlaşmazlık olarak nitelendirildi.
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, iki liderin Helsinki zirvesinde ayrılıkçı Doğu Ukrayna'da referandum yapma olasılığını görüştüğünü söyledi. Ancak Trump'ın Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Garrett Marquis, Donbas bölgesinde çatışmayı çözmek için Rusya ile Ukrayna hükümeti arasındaki anlaşmaların böyle bir seçeneği içermediğini ve "sözde referandum" düzenlenmesine yönelik herhangi bir çabanın "Hiçbir meşruiyete sahip olmayacağını" söyledi.
Beyaz Saray’dan bir yetkili, bir sonraki Trump-Putin görüşmesinin Rusya'da tartışılan ve Rusya'nın da içinde bulunduğu ulusal güvenlik sorunlarını ele alacağını söyledi. Yetkili, müzakerelerin nükleer silahların yok edilmesi çalışmalarının Kuzey Kore, İran ve Suriye'yi de kapsayacağını söyledi.
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eyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Kasım ayında Washington’da yapılması planlanan ikinci bir zirve için hazırlıkların yapıldığını duyurdu. Öte yandan, yaklaşık son on yıl içinde hiçbir Rus lider Beyaz Saray'ı ziyaret etmemişti.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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