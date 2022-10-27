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Beyaz Saray: Rusya protestolar konusunda İran'a tavsiye veriyor olabilir

Beyaz Saray, Moskova yönetiminin İran'daki Mahsa Emini protestolarının bastırılması konusunda Tahran'a tavsiye veriyor olabileceğini bildirdi

Beyaz Saray: Rusya protestolar konusunda İran'a tavsiye veriyor olabilir
"Rusya protestolar konusunda İran'a tavsiye veriyor olabilir"
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AA

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, "İran ve Rusya'nın protestolara müdahale ediş biçimlerindeki benzerliklere" dikkati çekti.

"Moskova'nın, İran'daki protestoların bastırılması konusunda İran'a 'en iyi yöntemlerini' tavsiye ettiği konusunda endişeliyiz." ifadesini kullanan Jean-Pierre, her iki ülkenin de protestocuları bastırarak susturmaya çalıştıklarını işaret etti.

Jean-Pierre, "İran ve Rusya, daha çok izole edildikçe daha da yakınlaşıyorlar. Bizim İran'a mesajımız açık: Kendi halkınızı öldürmeyi ve Rusya'ya Ukraynalıları öldürmeleri için silah göndermeyi bırakın." çağrısında bulundu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby de "Rusya'nın protestoculara sert müdahale için İran'a bir şekilde yardım etmeyi düşündüğünü biliyoruz. Rusya'nın bu konuda ne yazık ki deneyimi var." ifadesini kullandı.

Kirby, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik herhangi bir nükleer silah kullanma konusunda bir hazırlıkta olduğuna ilişkin emare görmediklerini de belirtti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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