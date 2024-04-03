Beyaz Saray: Şam'daki saldırıyla ilgimiz olduğunu söylemek saçma

Beyaz Saray, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Büyükelçiliği'ne düzenlediği saldırıyla hiçbir ilgileri olmadığını savundu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, bugün yaptığı açıklamada Tahran'ın, saldırıdan ABD'yi de sorumlu tutmasını "saçma" diye niteledi.

"Dini Lider ve Devrim Muhafızları'nın ne yapıp ne yapmayacağını tahmin edemem. Şunu açıklığa kavuşturmama izin verin. Şam'daki saldırıyla hiçbir ilgimiz yok. Herhangi bir şekilde dahil olmadık" diyen Kirby, herhangi bir misilleme saldırısına yanıt vereceklerini söyledi.