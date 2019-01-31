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Beyaz Saray Sözcüsü Sanders: Trump'ın başkan olmasını Tanrı istedi

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, dini yayınlar yapan bir televizyona verdiği röportajda "Donald Trump'ın başkan olmasını Tanrı'nın istediğini" söyledi. Sanders ayrıca, Meksika sınırına yapılması planlanan duvarın gayrıahlaki olduğunu söyleyen Demokrat Parti'den ahlak dersleri almanın "çok zor" olduğunu savundu.

Giriş: 31.01.2019 - 10:49 | Güncelleme:  
- Getty Images
Sarah Sanders "demokratlardan ahlak dersi almanın çok zor olduğunu" söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, dini yayınlar yapan bir televizyona verdiği röportajda "Donald Trump'ın başkan olmasını Tanrı'nın istediğini" söyledi.

Sanders, Christian Broadcasting Network (CBN) adlı kanaldaki açıklamasında, Trump'ın başkan olmasının nedeninin bu olduğunu iddia etti.

Sanders ayrıca, Demokrat Parti'den ahlak dersleri almanın "çok zor" olduğunu savundu.

Demokratlar, Trump'ın Meksika sınırına yapmayı planladığı duvarı, gayri ahlaki olduğunu söyleyerek eleştiriyor.

Amerikalı evanjelikler ise Trump'a büyük destek veriyor.

Washington Post gazetesi, Trump'ın 2016'daki başkanlık seçimlerinde evanjelik Hristiyanlar'ın yüzde 80'inin oyunu aldığını yazdı.

CBN yayınına katılan Sanders ile söyleşiyi David Brody ve Jennifer Wishon yaptı.

Brady'nin Trump'ın geldiği konum hakkındaki sorusuna yanıt veren Sanders "Bence Tanrı bizi farklı dönemlerde farklı roller almamız için çağırıyor ve bence Tanrı Donald Trump'ın başkan olmasını istedi. Bu nedenle orada ve inançlı insanların gerçekten önem verdiği birçok konuya destek verme anlamında müthiş bir iş çıkarttı." dedi.

- Getty Images
Trump, din adamlarını Oval Ofis'te kabul etmişti.

Sanders, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi'nin Meksika sınırına duvar konusundaki tutumu sorulunca da "Açık konuşmak gerekirse, bu noktada Demokratlar'dan neyin ahlaki olduğu, neyin olmadığı konusunda ders almak çok zor." dedi.

Pelosi sınıra duvar örmenin gayrıahlaki olduğunu söylemişti.

Sanders ise bunu "gülünç bir suçlama" diye tanımladı ve Pelosi'nin bu sözleri söylediğine "pişman bile olabileceğini" söyledi.

Sanders "Ülkenizin halkını korumak, ABD Başkanı olmanın temel bir görevidir." dedi.

CBN söyleşisi, Trump'ın kamu okullarında İncil dersi verilmesine desteğini açıkladığı bir Twitter mesajı paylaşmasını izliyor.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1089876055224184833

Amerikan Yurttaş Özgürlükleri Birliği ise Trump'ın verdiği desteği eleştirdi.

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