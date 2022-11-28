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Beyaz Saray: Türkiye kendini savunabilir ancak ABD'lilerin canını tehlikeye atmamalı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta gerçekleştirdiği Pençe-Kılıç Hava Harekatı ile ilgili, "Türkiye'nin terör tehditlerine karşı kendini ve vatandaşlarını savunma hakkı var ancak Türkiye’den veya başka ülkelerden, Amerikalıların canını tehlikeye atacak hareketler istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray: Türkiye kendini savunabilir ancak ABD'lilerin canını tehlikeye atmamalı
Beyaz Saray'dan Türkiye'ye kritik mesajlar
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AA / HABERTURK.COM

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, "Türkiye'nin terör tehdidine karşı kendini savunma hakkı olduğu ancak bunun 'DEAŞ ile mücadeleye zarar vermemesi' gerektiği" açıklamasını yineledi.

Kirby, Beyaz Saray günlük basın brifinginde Amerikan dış politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamayla ilgili soruşturmasına herhangi bir destek vermediklerini belirten Kirby, "Şu anda bu saldırının sorumlusunun tam olarak kim olduğunu söyleyecek bir pozisyonda değiliz. Bu şiddeti o zaman da kınadık, şimdi de kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Kirby, son günlerde Türkiye'nin ülkenin çeşitli yerlerinde ve Suriye sınırında "terör kurbanı" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin saldırılara karşı kendini ve vatandaşlarını savunma hakkı vardır. Aynı zamanda bölgede tansiyonun düşürülmesini istiyoruz ve özellikle de sivillerin daha çok ölümüne neden olacak hiçbir eylemi görmek istemiyoruz. DEAŞ ile mücadelede Suriyeli mevkidaşlarımızla çalışmayı sürdürüyoruz, DEAŞ Irak ve Suriye'de geçerli bir tehdit olmayı sürdürüyor."

Bir gazetecinin, "Türkiye'nin kendini savunma hakkı olduğunu söyleyerek, Erdoğan'ın Suriye operasyonuna yeşil ışık mı yakıyorsunuz?" sorusuna ise Kirby şu yanıtı verdi:

"Türkiye terör saldırılarına maruz kaldı. Ancak özellikle Suriye içinde daha çok ölüme, daha çok masumun ölmesine yol açacak ya da bizim DEAŞ ile mücadele çabalarımıza zarar verecek bir eylem görmek istemiyoruz. Bizim Suriye'de DEAŞ ile mücadele eden askerlerimiz var. Suriye'de Türkiye ya da başka bir ülke tarafından Amerikalıların hayatını riske atacak bir eylemi görmek istemiyoruz. Amerikan askerleri burada sahada ve SDG'ye destek veriyor. Ancak Suriye içinde bizim SDG (YPG/PKK) ile birlikte DEAŞ'a karşı yürüttüğümüz mücadeleye sekte vuracak askeri bir eylem görmek istemiyoruz."

Kirby, 22 Kasım'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında "meşru terör tehdidi"yle karşı karşıya olduğunu ve kendini her türlü savunma hakkı bulunduğunu söylemişti.

Fotoğraf: İHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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