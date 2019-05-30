ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Beyaz Saray'ın yakınlarında kendini ateşe veren bir kişi hayatını kaybetti.

İsminin Arnav Gupta olduğu açıklanan kişinin, Beyaz Saray ile Washington Anıtı arasındaki turistik bir bölgede kendini ateşe verdiği ve kaldırıldığı hastanede yaralarından dolayı hayatını kaybettiği ifade edildi.

Metropolitan Polisi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bu son iki ayda Beyaz Saray yakınlarında gerçekleşen ikinci benzer olay oldu. Daha önce elektrikli scooter üzerindeki bir adam Beyaz Saray'ın önünde ceketini ateşe vermiş ve hastaneye kaldırılmıştı.