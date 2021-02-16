"Vatandaşlar Ganos Dağı eteklerinde denizin ve ormanın güzelliklerini izliyor. Marmara Denizi'nin mavisi ve Ganos Dağı'nın yeşilinin birbiriyle buluşmasını görebiliyorlar. Burada insanlar doğayla iç içe zaman geçiriyor. Bu güzellikleri gören herkes buradan mutlu bir şekilde ayrılıyor. Ganos Dağı eteklerindeki güzellikler anlatılmakla bitmez, herkesin gelip bu güzelliğin tadını çıkartması gerekiyor."