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        Haberler Yaşam Beyaza bürünen Istranca Ormanları havadan görüntülendi

        Beyaza bürünen Istranca Ormanları havadan görüntülendi

        Trakya'nın Karadeniz kıyılarındaki meşe ve çam ağaçlarından oluşan Istranca Ormanları'nda kar yağışının oluşturduğu güzel manzara havadan görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 09:53 Güncelleme: 18.12.2023 - 09:53
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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışın ardından Istranca Ormanları beyaz örtüyle kaplandı.

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        Kar yağışı sonrası 1031 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağları, eteklerine kadar karla kaplandı.

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        Kar örtüsü altındaki ormanlar drone ile görüntülendi

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        Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede yağış beklenmiyor.

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        #Istranca Ormanları
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