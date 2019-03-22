Otobüste 18, ticari takside 14, minibüste 2 ve kamyonda 1 yıl şoförlük yaptığını belirten Yüksel K. olay gününü şöyle anlattı:

"Ben durakta yolcu bekliyordum. A-309 o benim önümde çalışıyordu, durağa girdim işaret ettim korna çaldım çıktı duraktan. Onun yerine çektim arabayı sonra üç dakika beklemen lazımdı beklemeye başladım.

"NİYE BEKLİYORSUN GİT HADİ"



Durakta yolcu beklerken peşimdeki araç geldi. Yanıma gelip 'Ağabey baksana niye bekliyorsun?' dedi. Ben de 'Önümdeki araç yeni gitti. Üç, beş dakika bekleyim giderim' dedim.

"OTOBÜS KENDİ BAŞINA HAREKET ETTİ"



Duraktan ayrılmak için direksiyona oturup eğildim, el freni çekili çalışır vaziyette el frenini indireyim derken otobüs kendi başına uçtu. Benim hareketim dışında rampaya doğru gidiyor kendi başına sağa vurdu, sola vurmaya başladı.

"BAKTIM CAMİYE DOĞRU GİDİYOR"



Baktım rampaya çıkıyor camiye doğru zannettim hiç müdahale edemedim kendi hareket ediyor. Direksiyonu büküyorum oradaki adama vuracaktım yola düştüm dönmedi. O kadının biri sağ tarafına vurdu öyle rampaya doğru gitti.

"BİR GÜÇ SANKİ İTİYOR"



Sanki arkadan bir güç geliyor yani itiyor. Sonra araçlara çaparak otobüs aşağıya düştü. Baktım aşağıdayız, vurdu arabayı döndü. Hiç müdahale edemedim zaten otobüs aşağı düşünce durdu. Kemerim bağlıydı içeride yolcu yoktu.

"EL FRENİ ÇEKİK GİTTİ"



El freni çekili, bu benim dışımdaki olay. Zaten otobüs el freni çekili olduğu halde hareket etti, hiç bir şey yapamadım müdahale edemedim. Direksiyonu büküyorum oradaki adama vuracaktım yola düştüm dönmedi. Kadının biri sağ tarafına vurdu öyle rampaya doğru gitti. Kendi gidiyordu.

"YILLARIN ŞOFÖRÜYÜM HATA BENİM DEĞİL"



Ben otobüste 18 sene, ticari takside 14 sene, minibüste 2, kamyonda ise 1 sene şoför olarak çalıştım. Teknik hata, otobüslerde beyin var beyin kitlendi. Yani beni kabiliyet dışı bıraktı kendi hareket etti. Duvardan aşağıya düştü kafasının üzerine dikildi bütün irtibat kesildi stop etti. Arka tekerler havada, ön taraf ise asfalta çakılıp kaldı. Kaza böyle oldu benle ilgisi yok. Yıllardır bu işi yapıyorum şoför hatası değil".



