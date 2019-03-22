- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Otobüste 18, ticari takside 14, minibüste 2 ve kamyonda 1 yıl şoförlük yaptığını belirten Yüksel K. olay gününü şöyle anlattı:
"Ben durakta yolcu bekliyordum. A-309 o benim önümde çalışıyordu, durağa girdim işaret ettim korna çaldım çıktı duraktan. Onun yerine çektim arabayı sonra üç dakika beklemen lazımdı beklemeye başladım.
"NİYE BEKLİYORSUN GİT HADİ"
Durakta yolcu beklerken peşimdeki araç geldi. Yanıma gelip 'Ağabey baksana niye bekliyorsun?' dedi. Ben de 'Önümdeki araç yeni gitti. Üç, beş dakika bekleyim giderim' dedim.
"OTOBÜS KENDİ BAŞINA HAREKET ETTİ"
Duraktan ayrılmak için direksiyona oturup eğildim, el freni çekili çalışır vaziyette el frenini indireyim derken otobüs kendi başına uçtu. Benim hareketim dışında rampaya doğru gidiyor kendi başına sağa vurdu, sola vurmaya başladı.
"BAKTIM CAMİYE DOĞRU GİDİYOR"
Baktım rampaya çıkıyor camiye doğru zannettim hiç müdahale edemedim kendi hareket ediyor. Direksiyonu büküyorum oradaki adama vuracaktım yola düştüm dönmedi. O kadının biri sağ tarafına vurdu öyle rampaya doğru gitti.
"BİR GÜÇ SANKİ İTİYOR"
Sanki arkadan bir güç geliyor yani itiyor. Sonra araçlara çaparak otobüs aşağıya düştü. Baktım aşağıdayız, vurdu arabayı döndü. Hiç müdahale edemedim zaten otobüs aşağı düşünce durdu. Kemerim bağlıydı içeride yolcu yoktu.
"EL FRENİ ÇEKİK GİTTİ"
El freni çekili, bu benim dışımdaki olay. Zaten otobüs el freni çekili olduğu halde hareket etti, hiç bir şey yapamadım müdahale edemedim. Direksiyonu büküyorum oradaki adama vuracaktım yola düştüm dönmedi. Kadının biri sağ tarafına vurdu öyle rampaya doğru gitti. Kendi gidiyordu.
"YILLARIN ŞOFÖRÜYÜM HATA BENİM DEĞİL"
Ben otobüste 18 sene, ticari takside 14 sene, minibüste 2, kamyonda ise 1 sene şoför olarak çalıştım. Teknik hata, otobüslerde beyin var beyin kitlendi. Yani beni kabiliyet dışı bıraktı kendi hareket etti. Duvardan aşağıya düştü kafasının üzerine dikildi bütün irtibat kesildi stop etti. Arka tekerler havada, ön taraf ise asfalta çakılıp kaldı. Kaza böyle oldu benle ilgisi yok. Yıllardır bu işi yapıyorum şoför hatası değil".
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.