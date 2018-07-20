Beyazlayan saçlarıyla barışan kadınlar anlatıyor: Genç görünme baskısına direniyoruz

Annesi saçındaki ilk beyazı bulduğunda Kate Dinota daha sadece 7 yaşındaydı.
14 yaşına geldiğinde sorgusuz sualsiz saçlarını boyatmaya başladı.
28 yaşındayken saçlarını boyamak için kuaförde bin saat ve 18 bin dolar harcadığını keşfettiğinde beyazlarını benimsemeye karar verdi.
Kate, her yaştan beyazlarını kapatmayı reddeden kadınlara yer veren Instagram hesabı Grombre'deki onca kadından sadece biri.
26 yaşındaki Martha Truslow Smith, ihtiyacı olan desteği başka yerde aramak yerine, tavsiyeleri diğer kullanıcılardan almak için Instagram'da bu hesabı kurdu.
Hesap, kadınlara hikayelerini gönderme ve yaşadıklarını anlatma şansı tanıyor. 10 bin takipçisi var.
Martha, "Kadın olmak, yaşlanmamak için baskı görmek ve değişmeye zorlanmak demek; ama ben bu yoldan yürümeyeceğim. Ben kendimin gerçekten nasıl olduğunu görmek istiyorum" diyor.
New York'ta yaşayan Kate saçlarını boyatmaktan vazgeçtiğinde çok fazla eleştirildiğini anlatıyor: "İnsanlar, 'Emin misin? Kariyerine ne olacak? Daha çok gençsin?' diyordu, sanki çok aptalca bir şeymiş gibi."
Sadece 60 yaşından büyük kadınların bu konuda kabul gördüğünü söyleyen Kate, her yaştan beyaz saçlı kadınların daha iyi temsil edilmesi gerektiğini vurguluyor.
Beyaz 'yeni sarı' oldu
Her ne kadar genç görünmek için baskı olsa da saçların griye, beyaza boyanması moda haline geldi.
Lady Gaga ve Ariana Grande gibi ünlü isimler beyaz saçların moda olmasını sağladı.
Beyoncé ve Mariah Carey ile beraber çalışan saç boyama uzmanı Rita Hazan, gümüş ve platin renklerle pembe gibi pastel renklere son yıllarda büyük ilgi olduğunu anlatıyor.
Hazan, bu modaya uymak için evde saçların boyanmasına karşı uyarıda bulunuyor. Hazan, ünlülerin profesyoneller tarafından kullanılan geniş bir ürün yelpazesi neticesinde bu görünüme kavuştuklarını söyleyerek sosyal medya ya da kırmızı halıdaki görüntülere ulaşamayan kadınların hayalkırıklığı yaşamaması gerektiğini ifade ediyor.
Hazan, "İnsanlar bir fanteziye bakıyor ve gri saçlara kavuşmak için saçlarına işkence yapıyor" diyor.
Teksas'ta yaşayan 30 yaşındaki Stephanie Tunchez'i 2,5 yıl önce saçlarını boyamayı bırakmaya ikna eden de bu gri saç modası oldu: "Kendi kendime şöyle düşündüm, 'İnsanlar bu görüntüye kavuşmak için kuaförde yüzlerce dolar harcıyor, ben ise onları kapamaya çalışıyorum'".
Stephanie'nin annesi de kızının bu kararı ardından aynı şeyi yapmaya karar vermiş.
Sosyal medyada 'saç tarihçisi' olarak bilinen Rachael Gibson, ünlülerin saç modellerinin moda olmasının yeni olmadığını ancak genç görünme takıntısının yeni olduğunu anlatıyor.
Tarihte ve halen bazı yerlerde beyaz saç, zeka ve bilgeliğin bir göstergesi; bu yüzden Avrupa'da 18'inci yüzyılda beyaz peruklar takılıyordu.
İlk saç boyaları eski Mısır ve Roma kültürlerinde kullanılmaya başlandı; ancak boyaların modern halini alması 20'nci yüzyıl ile beraber oldu.
Rachael, o zamanlar 'Saygın kadınlar saçlarını boyatmaz' algısının olduğunu söylüyor.
1950'ler pop kültüründe 'mükemmel ev kadını' imajının güç kazanmasıyla L'Oréal ve Clairol gibi markaların güvenli ve evde uygulanabilir saç boyalarını piyasaya sürdüğü aktarılıyor.
Ticari boyalar kadınlara doğurgan ve genç kalma vaadi verirken yıllar sonra aynı taktik erkek odaklı markalar tarafından da kullanılacaktı.
İngiltere'deki Bradford Üniversitesi'nden saç ve deri pigmentasyonu uzmanı Prof. Desmond Tobin, Avrupa kökenli insanların saçlarının beyazlamasının çok normal olduğunu söylüyor.
Tobin'in de dahil olduğu bir araştırma, Afrika ve Doğu Asya kökenlilerin saçının daha geç beyazladığını ortaya koyuyor.
Araştırma aynı zamanda beyazlayan saçların hormonlar ve stres ile ilişkisi olduğunu da ortaya koydu.
George Clooney'de olduğu gibi kısa saçlı erkeklerdeki beyazlayan saç görüntüsü beğeniyle karşılanırken kadınlar için durum tam tersi.
Martha, Grombre Instagram hesabının şüpheye düşen kadınlara yardımcı olduğunu söylüyor.
46 yaşındaki Shelli Gillis, medyadaki değişikliklerin kadınların beyazlarıyla barışmasını sağlayacağını düşünüyor: "Daha çok kadın bununla barıştıktan sonra kadınlar böyle de güzel olabileceklerini görecek. İnsanlara, 'Değişim zor olabilir ancak hedefe varmak buna gerçekten değer' diyorum."
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