Beyazperdenin lideri

Çocuklara; matematiği macera dolu ve eğlenceli bir şekilde sevdiren yerli animasyon filmi 'Pırıl: Sayıların Gizemi', gösterime 4 Ekim’de girdi. İlk haftasında 100 bin izleyiciye ulaşan film ikinci haftasında da hız kesmeyerek 70 bin izleyiciyle daha buluştu ve toplamda 170 bin izleyiciyi geçti. Vizyondaki tüm yerli ve yabancı rakiplerini geride bırakan film, 11-13 Ekim hafta sonu seyircilerin ilk tercihi oldu ve izlenme rakamlarında zirveye yerleşti.

İkinci Haftasında Yoğun İlgi Devam Ediyor Matematiğin günlük hayattaki önemini yaratıcı bir dille anlatan 'Pırıl' ve arkadaşları, hem çocukların hem de ebeveynlerin gönlünü fethetti. Her yaştan izleyicinin beğenisini kazanan çizgi film, olumlu yorumlar almaya devam ediyor. Çocuklar, Pırıl ve arkadaşlarının maceralarını heyecanla izlediklerini ifade ederken; aileler, çocukları ile birlikte kaliteli zaman geçirmekten memnuniyetlerini dile getiriyor. Matematiği günlük hayatla ilişkilendiren filmi izleyen herkes salonlardan mutlu ayrılıyor.