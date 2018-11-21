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Sonbahar aylarında yaşanan doğal güzelliği fotoğraflayarak ölümsüzleştirmek istediğini dile getiren Erdem, "Bölgemizde ormanlık alan az. Vadi ortasında bulunan bu yeşil alanda sonbaharda yaşanan renk cümbüşü bizim gibi fotoğrafseverleri cezbediyor. Birçok yerden fotoğrafçı arkadaşlarımız gelerek burada fotoğraf çekiyor. Çok güzel bir mekan." diye konuştu.