Beyin damar hastalıklarında en güncel tedaviler Türkiye'den dünyaya anlatılacak

Yüz yüze eğitim devam edecek mi, nasıl olacak?

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Beyin krizi (beyin damar tıkanmaları veya kanamalarına bağlı inme, felç) olarak bilinen hastalıkların tedavisinde kafatası açılmadan bıçaksız müdahale imkanı sunan girişimsel nöroradyolojideki son gelişmeler uluslararası olarak düzenlenen Dünya Canlı Nörovasküler Konferansı (World Live Neurovascular Conference) toplantısında anlatılacak.

Bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilecek kongreye, dünya çapında büyük başarılara imza atan Türk bilim insanları öncülük edecek.

20-23 Ekim 2021 tarihlerinde Çin’in Shanghai şehrinde organize edilecek olan WLNC Konferansı’nda katılımcılar, kasık damarından girilerek yapılan endovasküler (kapalı) beyin ameliyatlarını canlı olarak izleyebilecek.

Pandemi seyahat kısıtlamaları nedeniyle Çin’deki toplantı salonunda sadece 3 bin civarında lokal Çinli hekim toplantıya katılabilecek. Eş zamanlı olarak İstanbul’daki WLNC TV stüdyosundan yönetilecek toplantı dünyanın geri kalanına online olarak yayın yapacak.

Girişimsel Nöroradyoloji alanında dünyada Türkiye’yi lider konumda tutan Türk hekimleri, Prof. Dr. Işıl Saatçi, Prof. Dr. Saruhan Çekirge, Prof. Dr. Civan Işlak, Prof. Dr. Naci Koçer ve Prof. Dr. Osman Kızılkılıç; ABD, Çin, Fransa, Arjantin’den doktorlarla birlikte geliştirdikleri ve tıp literatürüne giren yeni tedavi yöntemlerini WLNC Kongresinde anlatacaklar.

TÜRK DOKTORLARI NÖRORADYOLOJİDE DÜNYA LİDERİ

“Girişimsel nöroradyolojide dünya lideri olan Türk doktorların düzenlediği alanında tüm dünyadaki en önemli canlı nöroendovasküler cerrahi eğitim platformu” diyen Prof. Dr. Civan Işlak, “Girişimsel Nöroradyoloji ‘beyin krizi' olarak adlandırılan rahatsızlığa sebep olan beyin damar baloncukları (anevrizma), damar yumakları (arteriyovenöz malformasyon) ve beyin damar tıkanıklıkları gibi ciddi beyin damar hastalıklarının tedavisini yüksek teknolojik ve bıçaksız ameliyatlarla tedavi ettiğimiz alan” diye konuştu.

Yeni geliştirdikleri teknikler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Işlak, "Geliştirdiğimiz tedavi teknikleri sayesinde, dünyanın en iyisi olarak kabul edilerek pek çok ülkedeki önemli tıp merkezlerinden Türkiye’deki merkezlerimize gelen uzman doktorlara eğitim veren bir yapıya dönüşmesini sağladık" dedi.

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ TIP MERKEZLERİNDEN HEKİMLER EĞİTİM ALMAYA GELİYOR

Geliştirdikleri tedavi metotlarının, tüm dünyadaki hekimler tarafından kabul gördüğünü söyleyen Prof. Dr. Saruhan Çekirge, “Özellikle son 20 yılda ABD, Kanada ve İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya gibi tüm ileri Avrupa ülkeleri ile İsrail ve Ortadoğu ülkeleri, Hindistan, Japonya, Güney Afrika, Latin Amerika ülkeleri, Avustralya, Çin’den önemli tıp merkezlerinde çalışan yüzlerce doktor konuyla ilgili eğitim almak üzere Ankara veya İstanbul’a bizim ekiplerimizin çalıştığı merkezlere geliyor. Eğitimin verildiği doktorların bağlı oldukları klinikler arasında Harvard Hastaneleri, Yale Üniversitesi hastanesi, Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Barrows Neurological Enstitüsü, California Üniversitesi Los Angeles ve Oxford Üniversitesi gibi dünyanın en önemli tıp merkezleri de var. ABD’de 20’nin üzerinde tıp merkezinde, Avrupa’daki 10’larca önemli tıp merkezlerine davet edilerek seçilmiş hastaların kapalı damar içi beyin operasyonlarının gerçekleştirilmesinde yardımcı oluyoruz” dedi.

“CANLI OLARAK BEYİN AMELİYATLARI YAPILACAK"

Konferansın her sene başka bir kıtada yapıldığını kaydeden Prof. Dr. Naci Koçer, “Kasık damarından girilerek yapılan endovasküler (kapalı) beyin ameliyatlarını dünyanın birçok ülkesinden gelen sayıları binin üzerindeki kişiye varabilen hekimlere, canlı olarak izleterek eğitim veriyoruz” şeklinde konuştu.

"HASTALAR İÇİN YENİ ÇÖZÜM YOLLARI OPERASYONLARLA GÖSTERİLECEK"

“Beyin damar hastalıkları olan hastalar için yeni çözüm yolları, örnek vakalar üzerinden canlı yayında yapılacak operasyonlarla gösterilecek” diyen Prof. Dr. Işıl Saatci, sözlerine şöyle devam etti: "Her yıl farklı bir kıtadaki ülkede organize ettiğimiz WLNC’yi, 2020 yılında pandemi nedeniyle ilk kez online olarak düzenlendik. Rekor bir katılımla 72 farklı ülkeden 17 bin kişi tarafından izlendi.”

Toplantıda, bu sene canlı yayınlanacak nöroendovasküler ameliyatlar Arjantin, Fransa ve İstanbul’da yapılacak. Çin’deki hekimler bu yayını toplantı salonundaki ve WLNC TV’deki tartışma ile izlerken, diğer ülkelerdeki hekimler gerçek zamanlı olarak www.wlnc.org adresinden ücretsiz olarak kayıt yaptırıp izleyebilecekler.

Bu toplantı, yüksek çözünürlüklü akış teknolojisinin kaliteli görüntüleri ile donanımlı canlı yayında dünya nörogirişim uzmanlarının birçok farklı ve zor vakanın ameliyatını seyredip öğreneceği bir global kongre olacak.