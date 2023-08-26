Beyin jimnastiği yapmayı sevenler için 9 soruluk dikkat testi
Hafta sonu için eğlenceli alternatiflerinden biri beyin jimnastiği yapmak olabilir. Bunun için; sadece yarım saat ayırarak, resimlerdeki gizlenen detayı bulmanız yeterli.
Bu kedilerden biri, minik bir kalp taşıyor. Cevap bir sonraki sayfada.
Bir pati diğerlerinden farklı ama hangisi? Cevap bir sonraki sayfada.
Sincabın küçük kuyruğunu gördünüz mü? Cevap bir sonraki sayfada.
Burada burnu olmayan beş adet kardan adam var. Cevap bir sonraki sayfada.
Bu resimde dört minik kediyi bulmanız gerek! Cevap bir sonraki sayfada.
Bazı domuzların şapkaları yok ama hangisinin? Cevap bir sonraki sayfada.
Bu kar kürelerinde saklanan dört minik yıldız var biri epeyce küçük! Cevap bir sonraki sayfada.
Bu fincanlardan hangisi boş? Cevap bir sonraki sayfada.