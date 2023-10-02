Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 49 yaşındaki Sünterler'e yapılan başarılı akciğer nakline ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Organ bağışının hayatları nasıl kurtarabileceğinin bir örneğinin daha görüldüğünü vurgulayan Koca şunları kaydetti: "49 yaşındaki hastamız, 10 yıl önce nakli yapılan tek akciğerle hayata bağlanmıştı. Ancak son zamanlarda yaşadığı rahatsızlıklar yeniden nakil gerektirdi. Büyük umutlarla beklenen organ İzmir'den geldi.

Beyin ölümü gerçekleşen 28 yaşındaki bir donörün organlarının ailesi tarafından bağışlanması, nakil için bekleyen hastanın hayatının kurtarılmasını sağladı. Nakil operasyonunu gerçekleştiren ekibimizi başarıları için kutluyor, hayatında yeni bir dönem başlayan hastamıza gözünüz aydın diyoruz. Beyin ölümü gerçekleşen hastalarının organlarını bağışlayan aileye başsağlığı diliyoruz, organ bağışı kararları her türlü takdirin ve minnettarlığın üstündedir."