Beyin ölümü gerçekleşen babalarının organlarını bağışlayarak, 6 kişiye umut oldular Bursa'da kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen Tuncay Turkan'ın (55) organları, oğulları Egemen (22) ve Efe Turkan (20) tarafından bağışlanarak nakil bekleyen 6 hastaya umut oldu

Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan Tuncay Turkan, 15 Aralık'ta evinde aniden fenalaştı. İhbar sonrası ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Turkan'ın, tetkikler sonucu beyne giden damarlarından 1'inin tıkanık olduğu tespit edildi.

Beyin ölümü gerçekleşen babalarının organlarını bağışlayarak, 6 kişiye umut oldular

1 hafta yoğun bakımda kalan Turkan'ın, beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin Organ Nakil Koordinatörü Tamara Uzun Bal tarafından Turkan'ın oğulları Egemen ve Efe Turkan'a, organ nakli konusunda bilgilendirme yapıldı. Bu konuda bilinçli olduklarını belirten 2 kardeş, nakil işlemlerine onay verdi.

Beyin ölümü gerçekleşen babalarının organlarını bağışlayarak, 6 kişiye umut oldular

Turkan'ın, karaciğeri, böbrekleri, kalp kapakları ve korneaları, nakil sırası bekleyen 6 hasta için operasyonla alındı.

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Beyin ölümü gerçekleşen babalarının organlarını bağışlayarak, 6 kişiye umut oldular

Karaciğer Bursa Şehir Hastanesi'ne, sol böbrek ve kornealar Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, sağ böbrek Bursa'daki özel bir hastaneye, kalp kapakları da İstanbul'daki özel bir merkeze sevk edildi.

Beyin ölümü gerçekleşen babalarının organlarını bağışlayarak, 6 kişiye umut oldular

"BABAM, 6 KİŞİYE UMUT OLMUŞ"

Egemen Turkan, "Babamın organlarını bağışlama kararını halam ile aldık. Halalarımızla beraber büyüdük. Onların da fikrini almak önemliydi. Halam daha önce 7 yıl kızı için organ bekledi. Böbrek nakli bekledi, bulamadı. En sonunda kendisi verdi. Bunu yaşadık. Bu yüzden organ bağışının anlamını ve önemini biliyorduk. Ama babamız, kanımız; canımızdan bir parça.

Beyin ölümü gerçekleşen babalarının organlarını bağışlayarak, 6 kişiye umut oldular

Her ne kadar beyin ölümü gerçekleşmiş olsa da bunun kararını vermek zor. Düşündük taşındık, organları o şekilde mezara gideceğine belki birilerine umut olur, birilerine hayat veririz. Öyle de olmuş. Bağışladığımız organları sayesinde 6 kişi, hayata dönmüş. Babam, 6 kişiye umut olmuş" diye konuştu.

"ÇOK GÜZEL BİR KARAR VERDİLER"

Çekirge Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Kemal Kaya, duyarlı davranışları nedeniyle Egemen ve Efe Turkan'a teşekkür edip, 6 hastanın yaşama tutunduğunu söyledi. Organ Nakil Koordinatörü Tamara Uzun Bal ise "Aile daha önce bu süreci yakından yaşadığı için, organ bekleyen aile olduğu için, gayet pozitif karşıladılar. Daha önce ailede nakil olmuş birisinin olması, tabii ki onların duyarlılıklarını arttırdı. Çok güzel bir karar verdiler. Onları bu karardan dolayı kutluyorum" dedi.