Beyin ölümü gerçekleşen gencin organlarıyla hayata tutunacaklar

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen 23 yaşındaki gencin bağışlanan organları İzmir, Ankara ve Bursa'da 4 hastaya umut oldu.

AA'nın haberine göre; geçirdiği trafik kazası sonucu Bandırma Devlet Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ş.K'nin beyin ölümü gerçekleşti.

Gencin ailesiyle görüşen doktorlar, organ bağışı için izin istedi. Ailenin onay vermesinin ardından Ş.K'nin kalbi, karaciğeri ve böbrekleri nakil için alındı. Kalp ve karaciğerin nakli için Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansı Bandırma 6. Ana Jet Üssü'ne indi. Daha sonra kalp Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, karaciğer ise Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Böbrekler ise karayoluyla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine taşındı. Bandırma Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Opr. Dr. Burhan Akman, gazetecilere yaptığı açıklamada, organ bağışı konusundaki hassasiyetlerinden dolayı Ş.K'nin yakınlarına teşekkür etti.

Akman, Ş.K'nin 30 Eylül'de geçirdiği trafik kazası sonucu beyin kanaması nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığını belirterek, "Hastaya maalesef 10 Ekim'de beyin ölümü tanısı konularak ailesiyle organ bağışı konusunda görüşme yapıldı. Ailesi de bunu kabul etti ve organlarını bağışladı" dedi.

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