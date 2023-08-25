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        Haberler Sağlık Beyin ölümü gerçekleşen hasta, nakil bekleyen 3 kişiye umut oldu

        Beyin ölümü gerçekleşen hasta, nakil bekleyen 3 kişiye umut oldu

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Giresun'da hipertansiyon sonucu gelişen kafa içi kanama nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen 64 yaşındaki hastanın, bağışlamış olduğu organlarının nakil bekleyen 3 hastaya nakledildiğini açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 09:59 Güncelleme: 25.08.2023 - 10:06
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        Beyin ölümü gerçekleşen hasta, 3 kişiye umut oldu
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın bağışlamış olduğu organların Ankara, Sivas ve Samsun'da nakil bekleyen üç ayrı hastaya nakledildiğini duyurdu.

        Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Giresun'da hipertansiyon sonucu gelişen kafa içi kanama nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen 64 yaşındaki hasta, bağışlamış olduğu organlarıyla, nakil bekleyen 3 kişiye yeni bir yaşam armağan etti.

        Yakınlarının da onayıyla donörden alınan karaciğer ve böbrekler, eş zamanlı olarak Ankara, Sivas ve Samsun’da nakil bekleyen üç ayrı hastaya nakledildi" ifadelerine yer verdi.

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