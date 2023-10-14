Beyin sağlığını yerle bir ediyor! Bilişsel bozukluğa neden olabilecek 5 gıda
Genel sağlığımız kadar beyin sağlığımızı da yeteri kadar korumalıyız. Bu yiyeceklerden ne pahasına olursa olsun kaçının, beyin sağlığınıza ciddi zararlar verebilirler.
BEYİN SAĞLIĞI İÇİN EN KÖTÜ YİYECEKLER NELERDİR?
'Beyin sağlığı için en kötü gıdalar' diye bir şey var mı? Cevap Evet. Beyin sağlığımız uyguladığımız beslenme türüne bağlıdır. Mineraller, vitaminler ve diğer besin maddeleri ile yüklü olan herhangi bir yiyecek, doğal olarak beyin turuna fayda sağlayacaktır. Peki beyniniz için o kadar da iyi olmayabilecek yiyecekleri biliyor musunuz?
SAĞLIKSIZ YİYECEK YEDİĞİNİZDE BEYNİNİZE NE OLUR?
Beynimiz, sağlıklı bir diyet uyguladığımızda en iyi şekilde çalışacak şekilde yapılandırılmıştır. Doğal olarak sağlıksız veya besin değeri düşük gıdalar bilişsel bozulmaya neden olabilir. Ayrıca demans, Alzheimer vb. gibi uzun süreli sağlık sorunlarına da neden olabilir.
İşte bilişsel bozukluğa neden olabilecek 5 gıda…
Alkol
Alkol metabolik değişikliklere neden olur ve aynı zamanda beyin hacminin azalmasına da yol açabilir. Beyin dostu bir içecek değildir. Üstelik aşırı alkol tüketimi daha da fazla sağlık sorununa neden olabilir.
Rafine karbonhidratlar
Glisemik indeksi yüksek gıdalar hafızanıza zarar verebilir. Bu hem çocukların hem de yetişkinlerin başına gelebilir. Bu nedenle çocukların sağlıklı bir diyeti sıkı bir şekilde takip etmeleri önerilir.
Yüksek işlenmiş ve yüksek trans gıda
Besin değeri çok az olan veya hiç olmayan yiyecekler beyin sağlığı için çok kötüdür. Patates kızartması ve cips gibi yiyeceklerin kalorisi yüksektir ve sağlığa kesinlikle hiçbir faydası yoktur. Bunun yerine aslında kilo alımına, kolesterole veya diyabete neden olabilirler.
Aspartam
Aspartam beyinde oksidatif strese neden olabilir. Bu genellikle şekersiz ürünlerde yapay tatlandırıcı olarak kullanılır.
Şekerli içecekler
Şeker içeriği yüksek olan her türlü yiyecek beyin sağlığına çok zararlıdır. Her ne pahasına olursa olsun onlardan kaçının.