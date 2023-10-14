Beyin sağlığını yerle bir ediyor! Bilişsel bozukluğa neden olabilecek 5 gıda

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BEYİN SAĞLIĞI İÇİN EN KÖTÜ YİYECEKLER NELERDİR?

'Beyin sağlığı için en kötü gıdalar' diye bir şey var mı? Cevap Evet. Beyin sağlığımız uyguladığımız beslenme türüne bağlıdır. Mineraller, vitaminler ve diğer besin maddeleri ile yüklü olan herhangi bir yiyecek, doğal olarak beyin turuna fayda sağlayacaktır. Peki beyniniz için o kadar da iyi olmayabilecek yiyecekleri biliyor musunuz?