Beyin tümörüne yenilen minik Gizem'in kalpli bebek resimlerinin tasarımları üniversiteli kızlara burs oldu

AA

Fatih ve Özden Erten çiftçinin kızları Gizem, 2014'te dünyaya geldi. Küçük yaşlarda spor ve sanattaki yeteneğiyle dikkati çeken Gizem, 5 yaşına geldiğinde ise tedavisi olmayan bir tür beyin tümörü olan Diffuse İntrinsic Pontine Glioma'ya (DIPG) yakalandı.

Tedavi sürecinde küçük kızın sürekli kalp şeklinde gülen yüzler çizmesinden etkilenen annesi, kukla sanatçısı Nazlı Selin Akçay'dan bu tasarımla bir oyuncak yapmasını istedi. Bebeği beğenen Gizem, ailesinin ve doktorların çabalarına rağmen temmuzda hayata gözlerini yumdu.

Anne Özden Erten, AA muhabirine, Gizem'in resim yapmayı çok sevdiğini, resimlerinde kalp başlı bebekler çizdiğini, bunları birer kız çocuğuna dönüştürerek gülen yüzle tamamladığını söyledi.

"Bu resimler çok hoşumuza gidiyordu. Ailece en büyük hayalimiz bu bebek resimlerinin oyuncaklara dönüşüp vitrinlerde yerini almasaydı." diyen Erten, kukla sanatçısı Akçay'ın tasarladığı oyuncağa "Gizoş" ismini verdiklerini belirtti.

Gizem'i kaybettikten sonra İzmir İş Kadınlar Derneği (İZİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin'in bir teklifle geldiğini anlatan Erten, derneğin ihtiyaç sahibi kız üniversite öğrencilerine destek için oluşturduğu fonun adını "Gizem Erten - Geleceğin İş Kadınları Burs Fonu" olarak değiştirdiğini ve "Gizoş bebekler" ile fon kaynağı oluşturduklarını aktardı.

Oyuncak bebeğin yanı sıra yine Gizem'in tasarımlarıyla kupa, bardak, bez çanta, kartpostal ve ayraç gibi hediyelik eşyalar tasarlanarak satışa sunulduğunu dile getiren Erten, program kapsamında 16 üniversite öğrencisine destek sağlamayı başardıklarının bilgisini verdi.

- "Gizem bizim de kızımız"

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin de iş kadınlarının mesleki anlamda dayanışmasının yanında sosyal sorumluluk projeleriyle de kadınlara destek olduklarını ifade etti.

Yaklaşık 6 yıl önce dernek adına yapılan Gülence isimli biblolarla kız çocuklarına burs sağladıklarına, bunu "Gizoş Bebekler" tasarımlarıyla genişlettiklerine işaret eden Sezgin, fona ürün satın alarak ya da bağış yaparak destek olunabildiğini aktardı.

İZİKAD'ın internet sitesi üzerinden bağış ve bilgi alınabileceğini belirten Sezgin, oyuncaklara sosyal medya üzerinden gösterilen ilgiden memnun olduklarını, ayrıca bir öğrenciye yıllık burs sağlayan hayırseverlere oyuncaklardan hediye ettiklerini sözlerine ekledi.