Beyinde aşırı alkol tüketimini kontrol eden bölge bulundu

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AA

Sonuçları "Neuropharmacology" dergisinin mayıs sayısında yayımlanacak, Ulusal Sağlık Enstitülerinin fon sağladığı araştırmada, beyinde motivasyon ve duygularla ilişkili hareketlerden sorumlu bölgede stres sinyali sistemini devre dışı bırakmanın, aşırı içki tüketimini azaltabileceği gözlendi.

Charleston Alkol Araştırma Merkezi yöneticisi Howard C. Becker liderliğindeki ekibin çalışma sırasında beyinde sıklıkla stres ve hoşnutsuzluk duygularıyla bağlantılı bir tür opioid reseptörü olan kappa opioid reseptörlerine (KORs) odaklandığı belirtildi.

Diğer opioid reseptörlerinin anti tezi kappa opioid-reseptörlerinin, çoğunlukla karşı-ödül sistemi olarak nitelendirildiği ifade edildi.

ABD Ulusal Aşırı Alkol Kullanımı ve Alkolizm Enstitüsüne göre, alkolizm riskini artıran aşırı alkol tüketimi, iki saat içinde yasal alkol zehirlenmesi limitine ulaşacak biçimde içki tüketme anlamına geliyor.