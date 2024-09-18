Beyine zarar verebilecek yiyeceklerden uzak durmanın yolları: Bu 8 gıda tipine dikkat!

6. CIVA İÇEREN DENİZ ÜRÜNLERİ

Bazı deniz ürünleri, özellikle büyük balıklar, yüksek oranda cıva içerebilir. Cıva, nörotoksik bir madde olup beyinde oksidatif hasara ve hücre ölümüne neden olabilir. Bu da hafıza kaybı, dikkat eksikliği ve bilişsel bozukluklara yol açabilir. Köpekbalığı, kılıç balığı ve ton balığı gibi balıklar yüksek cıva içeriği ile bilinir.