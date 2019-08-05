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HaberlerVoleybolBeykent Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı, Avrupa’da üst üste 2. kez şampiyon

Beykent, Avrupa’da üst üste 2. kez şampiyon

Beykent Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Üniversiteler Voleybol Şampiyonasında üst üste 2. kez namağlup şampiyon oldu

Beykent Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı

Filenin Beyleri, Polonya’nın Lodz kentinde düzenlenen şampiyonada geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yoluna namağlup devam ederek kupaya uzandı.

GRUPLARDA 3'TE 3 YAPTI

İki yıldır, Avrupa’da ülkemizi gururla temsil eden Beykent Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı, gruptaki ilk maçında Hırvat temsilcisi University of Josip Juraj ile karşılaştı. Filenin Beyleri, rakibini 3-1’lik skorla mağlup ederken. gruptaki diğer iki karşılaşmada da Portekizli University of Minho ve İsrailli Ruppin A. Center’ı da 3-0’lık skora mağlup ederek, C Grubunda üçte üç yaptı.

Lider olarak gruptan çıkma başarısı gösteren Filenin Beyleri, çeyrek finalde ise, turnuvanın ev sahibi Polonya temsilcisi Lodz University of Technology ile karşılaştı. Rakibini 3-0’lık net skorla mağlup eden Beykentliler, yarı finalde ise Moldova ekibi Moldova State University’i 3-1’lik skorla geçmeyi başardı.

FİNALDE YİNE MAĞLUP ETTİ

Finalde ise, gruplarda 3-1’lik skorla mağlup ettiği Hırvat ekibi University of Josip Juraj ile karşılaşan Filenin Beyleri, rakibini bu defa da 3-0’lık skorla mağlup ederek, şampiyon olma başarısını gösterdi.

Filenin Beyleri, Polonya’nın Lodz kentinde düzenlenen şampiyonada geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yoluna namağlup devam ederek kupaya uzandı.

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