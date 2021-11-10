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Beykoz açıklarında çarpışan 2 tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Beykoz açıklarında çarpışan iki teknenin kurtarıldığını bildirdi

Beykoz açıklarında çarpışan 2 tekne kurtarıldı
Beykoz açıklarında çarpışan 2 tekne kurtarıldı
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AA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Beykoz Umuryeri mevkisinde çatışan ve içinde 8 kişi bulunan, 8 metre boyundaki 2 tekne, KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Büyükdere ve İstinye’ye emniyetle yanaştırıldı" ifadeleri kullanıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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