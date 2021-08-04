Beykoz'da 15 Temmuz gazisinin öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı

AA

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gümüşsuyu Mahallesi'nde bıçaklı saldırıya uğrayan Orhan'ın hayatını kaybetmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olayı gerçekleştirdiğini belirlediği 3 şüpheliden Y.A.'yı gözaltına aldı.

"Kasten yaralama" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından kaydı olan şüpheli, emniyetteki ifadesinde sarhoş olduğunu ve olayı hatırlamadığını iddia etti.

Polis ekiplerinin diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.

- Olay

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gözünden yaralanarak gazi olan Fatih Orhan, 2 Ağustos'ta Beykoz Gümüşsuyu Mahallesi'nde bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orhan, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.