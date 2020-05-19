Beykoz'da cinayet zanlısı tutuklandı - İSTANBUL

AA

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Mayıs'ta 23.00 sıralarında Çamlıbahçe Mahallesindeki bir evde Gül K'nin (41) silahla yaralanması ve kaldırıldığı hastanede hayatına kaybetmesi olayına ilişkin çalışma başlattı.Polis, yürüttüğü çalışmanın ardından aynı gün şüpheli Şeha U'yu (50) olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı.Yapılan araştırmada olayın iki aile arasında yaşanan anlaşmazlıkla ilgili Gül K'nin konuşmak için Şeha U'nun evine gittiği Gül K'nin eşinin de konuya müdahil olmasının devamında çıkan tartışmada meydana geldiği belirlendi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.