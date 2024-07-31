Beykoz'da denize giren Güney Koreli boğuldu

25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali için Türkiye'ye gelen Güney Kore gösteri grubunun yardımcı elemanı olduğu öğrenilen Song Myongjae (28), Çubuklu'da akşam saatlerinde arkadaşının düşen ayakkabısını almak için denize girdi.

Güney Koreli genç, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçların arama çalışmalarının ardından karaya çıkarılan Song Myongjae, sağlık görevlilerince kaldırıldığı Beykoz Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.