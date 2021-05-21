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HaberlerGündem3. SayfaBeykoz'da istinat duvarı çöktü - Haberler
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Beykoz’da istinat duvarı çöktü, 3 apartman tahliye edildi

Beykoz'da saat 14.15 sıralarında yağışın da etkisiyle istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İstinat duvarındaki çökme nedeniyle 2 binada oturanlar tahliye edildi

Beykoz'da istinat duvarı çöktü - Haberler
Beykoz'da istinat duvarı çöktü
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İHA

Olay, saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Öğlen saatlerinden bu yana etkisini sürdüren sağanak yağış, bir apartmanın istinat duvarının çökmesine neden oldu.

İHA'nın haberine göre, gürültüyle bölgeye yönelen vatandaşlar duvarın çöktüğünü görerek ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

İstinat duvarının çöktüğü alanda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçerken, istinat duvarının çökmesi sonrası 3 apartman tahliye edildi.

Öte yandan olay sonrası elektrik ve doğalgaz ekipleri bölgede çalışma başlattı.

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