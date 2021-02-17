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Beykoz'da silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Beykoz'da daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki gurup arasında sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı

Beykoz'da silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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DHA

Olay saat 23.00 sıralarında Merkez Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre buradaki binadan çıkan bir grup ile otomobil ile gelen başka bir grup arasında silahlı çatışma çıktı. Tabanca ve pompalı diye tabir edilen av tüfeklerinin kullanıldığı çatışmada 2 kişi vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı. Bu sırada otomobil ile gelen gurup geldikleri otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar polise haber verdi.

ÖLEN KİŞİNİN KARDEŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Paşabahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Bağcı doktorların yaptığı bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. DHA'nın haberine göre; diğer yaralı Halit K. İse Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çatışmayı haber alarak olay yerine gelen İbrahim Bağcı'nın ağabeyi, kardeşinin hayatını kaybettiğini öğrenince sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren ağabeyi polisler güçlükle sakinleştirdi.

ÇATIŞMADAN GERİYE SOKAĞA ATILMIŞ SİLAHLAR VE DOLU ŞARJÖRLER KALDI

Polis olayın meydana geldiği yerde geniş güvenlik önlemi aldı. Çatışmada kullanılan silahların ve dolu şarjörlerin sokağa atıldığı görüldü. Olay yeri inceleme ekibi çatışmanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Çatışmada kullanılan silahlar ile birlikte dolu şarjörler ve mermi kovanlarını incelenmek üzere muhafaza altına aldı. Çatışma sırasında cadde üzerinde park halindeki araçlardan bazıları silahlardan çıkan mermilerle hasar gördü. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaçan zanlıların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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