Son dakika... İstanbul, Beykoz'un Anadoluhisarı semtinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yerleşim yerlerine gelmeden söndürülen yangında herhangi bir yaralı ve can kaybı yaşanmadı. Söndürme çalışmaları devam ediyor...
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