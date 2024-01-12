Beylikdüzü Belediyesi’nden Afet Yönetim Modeli Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Afet Yönetim Modeli lansmanında yaptığı konuşmada "Bu aslında afet durumlarında acil müdahale istasyonu. Her şey mevcut; kırıcılar, kesiciler, toz maskelerinden baretlere, jeneratörlere varana kadar var… Aşı dolabı çok önemli, ilkyardım malzemeleri çok önemli" dedi

Olası Marmara Depremiyle ilgili olarak ilçe belediyelerdeki deprem öncesi ve sonrası için hazırlıklar da devam ediyor… O hazırlıklardan biri de afet ve acil durum konteynerleri. Beylikdüzü Belediyesi de düzenlediği Afet Yönetim Modeli Lansmanı’nda afet planlarını anlattı. Lansmana, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İzmir Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Zonguldak Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, İstanbul Akom Müdürü Selçuk Tütüncü katıldı.

3 İLÇE BELEDİYESİ “AFET ANI NEFES BİRLİĞİ” PROTOKOLÜ İMZALADI REKLAM Lansmanda konuşma yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık “Bizler afet anında kentlerin ve insanların neler yaşayabileceğini çok iyi biliyoruz bu yüzdendir ki tüm işlerimizde tüm önceliğimiz yönettiğimiz kentleri afete dayanıklı hale getirmek daha dayanıklı daha dirençli bir kente dönüştürmektir. Nüfusun yüzde 18’i İstanbul’da yaşamakta, yani her 5 kişiden 1’i İstanbul’da yaşıyor. Gelecek nesillerin hayatını doğrudan etkileyecek bir tarihi buluşmayı şu an gerçekleştiriyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren “Dirençli Kent Beylikdüzü” hedefini koyduk. Dayanıklı kent inşa etmenin ilk şartı en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş bir plandır ve o plana sadık kalmaktır. Mevcut tehlikelere karşı risk analizlerini yaptık, afet acil eylem planımızı en kötü senaryoya göre, ilçemizin nüfusunun tamamını kapsayacak şekilde hazırladık. Ekrem başkanımızın döneminde hayata geçirdiğimiz Afet Bilgi Sistemi Uygulamasını güncelledik. Teknoloji tabanlı Afet Müdahale ve Koordinasyon Sistemimizi de devreye alıyoruz. Her iki tarafımda gördüğünüz insansız hava araçları afet anlarında bunları da kullanacağız. Dirençli Kent Beylikdüzü çalışmalarımızdan biri olan 10 mahallemize Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonu kurulumlarını gerçekleştiriyoruz. Bu aslında sadece Beylikdüzü değil tüm ülkemize kazandırdığımız yeni bir çözüm. Olası afet durumunda kentlerimizi emanet edebileceğimiz kentlerimizde yardım ve destek koordinasyonu üstlenecek bir nefes birliği oluşturuyoruz. Üç belediyemizle birlikte hareket ettiğimiz Afet Anı Nefes Birliği’ni İzmir Bornova Belediye Başkanımız Dr. Mustafa İdüğ ve Zonguldak Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt beyefendiyle bugün imza altına alıyoruz” dedi. Konuşmaların ardından Afet Anı Nefes Birliği için protokol imzalandı. Ardından Beylikdüzü Belediyesi Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonunu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık Habertürk’e anlattı…

ARAMA KURTARMA EKİPLERİNE YÖNELİK YAPILDI İçerisinde beton kırıcı, keser gibi arama kurtarmada kullanılan elektronik malzemelerin bulunduğu Beylikdüzü Belediyesi Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonları’nın asıl amacı şehirdışından gelecek arama kurtarma ekiplerine kolaylık sağlamak. 2 odadan oluşan konteynerlerde arama kurtarmada kullanılan malzemelerin yanı sıra ranzaların bulunduğu yaşamsal alanlar da bulunuyor. Afet anında olası elektrik kesintilerine karşı da jeneratörler hazır durumda… Yöneticilerin konteynerlere ulaşamaması gibi olumsuzluklara karşı da kitapçıklar hazırlanarak konteynerlerin içerisine konuldu. Kitapçıklarda ilçenin koordinatlarından yardım merkezlerinin alanlarına kadar Beylikdüzü ile ilgili çok sayıda bilgiye ulaşılabiliyor.

10 MAHALLEDE YER ALACAK Beylikdüzü’nde bulunan tüm mahallelere bu konteynerler yerleştirilecek. Bunun yanı sıra da bu rakam ilerleyen tarihlerde arttırılacak. Konteynerlerin yanı sıra mobil afet ve acil durum müdahale istasyonlarının da hazırlanması planlanıyor böylece ekipler müdahale edecekleri noktaya araçları da götürebilecek. REKLAM “AŞI DOLABI ÇOK ÖNEMLİ” Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık “Bu aslında afet durumlarında acil müdahale istasyonu. Afet anında ikincil afetler de oluyor… Yangınlar oluyor mesela onlara da müdahale edecek tüplerimiz var. Bu kısımda enkaza müdahale edilebilecek malzemeler var. Her şey mevcut; kırıcılar, kesiciler, toz maskelerinden baretlere, jeneratörlere varana kadar var… Aşı dolabı çok önemli, ilkyardım malzemeleri çok önemli” dedi. “GELECEK ARAMA KURTARMA EKİPLERİNİN MALZEME ARAMASINA GEREK YOK” Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık “Bazı mahallelerimize ekstradan konteynerler yapıyoruz şu an mobilleri de olacak bunların altında tekerlekleri olan, enkazın başına çekebileceğimiz modelde… Amacımız şu; başka bölgelerden bizim bölgemize gelecek olan arama kurtarma ekipleri sadece bireysel olarak gelse yeter, jeneratörü,hiltisi enkaz anında kullanabilecekleri her türlü malzemeye ulaşabilecekler” diye konuştu.

ANAHTARLARI BELEDİYE VE MUHTARLIKLARDA OLACAK Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık “Bizim de afetzede olma ihtimalimiz var. Biz bu tecrübeyi Hatay’da yaşadık. Ondan sonra buna karar verdik. Biz şu an bölgemizi en kötü ihtimale göre hazırlıyoruz. Bizler enkaz altında kalsak bile buraya gelecek olan yöneticilere çok kısa sürede Beylikdüzü’nü tanıyabilecekleri dökümanları bulacaklar. O dokümanların baş sayfasında ‘Bu yönetici el rehberine ulaştıysanız bu kentin yöneticileri enkaz altında kalmış olup bu kentte arama kurtarma ve yardım çalışmalarının sizler tarafından sağlanması gerektiği anlamına gelmektedir’ yazıyor. Biz öncesinde hazırlık yapmazsak afet sonrasında kılıf ararız, yapamadıklarımıza avunuruz ve insanlar bunun bedelini hayatlarıyla öderler. Dolayısıyla bizler yöneticiler kentimizi hazırlamalıyız” dedi