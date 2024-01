Olası Marmara Depremiyle ilgili olarak ilçe belediyelerdeki deprem öncesi ve sonrası için hazırlıklar da devam ediyor… O hazırlıklardan biri de afet ve acil durum konteynerleri. Beylikdüzü Belediyesi de düzenlediği Afet Yönetim Modeli Lansmanı’nda afet planlarını anlattı. Lansmana, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İzmir Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Zonguldak Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, İstanbul Akom Müdürü Selçuk Tütüncü katıldı.

3 İLÇE BELEDİYESİ “AFET ANI NEFES BİRLİĞİ” PROTOKOLÜ İMZALADI

REKLAM

Lansmanda konuşma yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık “Bizler afet anında kentlerin ve insanların neler yaşayabileceğini çok iyi biliyoruz bu yüzdendir ki tüm işlerimizde tüm önceliğimiz yönettiğimiz kentleri afete dayanıklı hale getirmek daha dayanıklı daha dirençli bir kente dönüştürmektir. Nüfusun yüzde 18’i İstanbul’da yaşamakta, yani her 5 kişiden 1’i İstanbul’da yaşıyor. Gelecek nesillerin hayatını doğrudan etkileyecek bir tarihi buluşmayı şu an gerçekleştiriyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren “Dirençli Kent Beylikdüzü” hedefini koyduk. Dayanıklı kent inşa etmenin ilk şartı en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş bir plandır ve o plana sadık kalmaktır. Mevcut tehlikelere karşı risk analizlerini yaptık, afet acil eylem planımızı en kötü senaryoya göre, ilçemizin nüfusunun tamamını kapsayacak şekilde hazırladık. Ekrem başkanımızın döneminde hayata geçirdiğimiz Afet Bilgi Sistemi Uygulamasını güncelledik. Teknoloji tabanlı Afet Müdahale ve Koordinasyon Sistemimizi de devreye alıyoruz. Her iki tarafımda gördüğünüz insansız hava araçları afet anlarında bunları da kullanacağız. Dirençli Kent Beylikdüzü çalışmalarımızdan biri olan 10 mahallemize Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonu kurulumlarını gerçekleştiriyoruz. Bu aslında sadece Beylikdüzü değil tüm ülkemize kazandırdığımız yeni bir çözüm. Olası afet durumunda kentlerimizi emanet edebileceğimiz kentlerimizde yardım ve destek koordinasyonu üstlenecek bir nefes birliği oluşturuyoruz. Üç belediyemizle birlikte hareket ettiğimiz Afet Anı Nefes Birliği’ni İzmir Bornova Belediye Başkanımız Dr. Mustafa İdüğ ve Zonguldak Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt beyefendiyle bugün imza altına alıyoruz” dedi. Konuşmaların ardından Afet Anı Nefes Birliği için protokol imzalandı. Ardından Beylikdüzü Belediyesi Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonunu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık Habertürk’e anlattı…