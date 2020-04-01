Beylikdüzü Belediyesi, dijital kütüphane dönemini başlattı

AA

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkçe Dijital Kütüphane ve Yordam Bilgi Teknolojileri ile işbirliği yapan Beylikdüzü Belediyesi, e-kütüphane hizmetiyle kitapseverlere ev ortamında, binlerce kitaba erişim imkanı sağladı. Vatandaşların koronavirüs salgını sürecinde bilgiye erişimine olanak sağlayan uygulamayla evde kalan bireyler nitelikli zaman geçirebilecek.

E-kütüphane hizmetinden yararlanabilmek için vatandaşların öncelikle Beylikdüzü Belediye Kütüphanelerine üye olmaları, daha sonra da Beylikdüzü Belediyesinin web sayfasındaki e-belediyecilik bölümünde yer alan 'Kütüphane Kataloğu' sekmesinden Beylikdüzü Belediye Kütüphanelerine bağlanıp üye kodu ve şifreleri ile oturum açmaları gerekiyor.

Beylikdüzü Belediye Kütüphanelerinde bulunan 3 bini aşkın kitaba, internet aracılığıyla erişim imkanı sağlayan E-Kütüphane hizmetinden yararlanmak için öncelikle Beylikdüzü Belediye Kütüphaneleri’ne üye olunması gerekiyor.

Beylikdüzü’nde ikamet eden ve belediye kütüphanelerine üyeliği bulunmayan vatandaşlar, hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında belediyenin 444 09 39 numaralı telefonundan 6083 numaralı dahili ile Kütüphane Şefliği’ne bağlanarak üyelik başvurularını kolaylıkla gerçekleştirebiliyorlar

Üyelik işlemini gerçekleştiren vatandaşlar, sonrasında, Beylikdüzü Belediyesinin web sayfasındaki e-belediyecilik bölümünde yer alan ‘Kütüphane Kataloğu’ sekmesinden Beylikdüzü Belediye Kütüphanelerine bağlanıp üye kodu ve şifreleri ile oturum açarak evlerinde, dijital ortamda kitap okumanın keyfini yaşıyorlar.

Kitapseverler, Beylikdüzü Belediye Kütüphaneleri üyelerine, e-kitapları ücretsiz okuyabilecekleri çevrimiçi bir platform sunan E-Kütüphane hizmetiyle ilgili detaylı bilgiye, belediyenin web sayfasından veya 444 09 39 numaralı çözüm hattını arayarak ulaşabilirler.