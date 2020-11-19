Alınan bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi'ndeki bir inşaatta geçtiğimiz Cuma telefonla konuştuğu sırada kafasına taş düşen 30 yaşındaki Ali Ekber Ölmez, ağır şekilde yaralandı.Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Ölmez, hayatını kaybetti.Bu arada, güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Ölmez'in baretsiz bir şekilde telefonla konuştuğu sırada kafasına taş düşüyor.Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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