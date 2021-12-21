DHA

Olay, dün sabah 05.00 sıralarında Beylikdüzü Gürpınar Mahallesinde bulunan apartman dairesinde yaşandı. Yusuf Sarak, evinin salonunda televizyon izlerken pencere camına kurşun isabet etti. Cam kırılırken, büyük korku yaşayan Sarak, kendini yere attı. Sarak, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

"TEKSAS'TA MIYIZ?"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Yusuf Sarak, "Sabah 04.30 - 05.00 aralığında kalkıp, salona geldim. Işığı ve televizyonu açıp, oturmaya başladım. Bu sırada 7 - 8 el ateş açıldı. Seri bir ateş sesi değildi. İlk iki mermi evimize isabet etti. İsabet edince kendimi yere attım. Biraz yerde kaldım. Polisi aradım. Bir 15 dakika sonra camdan baktım. Bir tane kamyonet vardı" dedi.

Sarak, "İster istemez korktum. Teksas'ta mıyız? Yere kendimi attığımda aklıma ilk gelen acaba bana geldi mi? Baktım herhangi bir şey yok. Kazakla uyumuştum. Onu çıkardım, kontrol ettim. 15-20 dakikaya yakın belki de hiç ayağa kalkamadım. Kolumu uzatıp, camı açtım ama korktum" ifadelerini kullandı.