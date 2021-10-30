DHA

Kaza, saat 14.20 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Bilgi Sokak'ta meydana geldi. Sokakta sürücüsünün el frenini çekmediği hafriyat kamyonu, kaymaya başladı. Bu sırada arkasındaki kamyon sürücüsü, hareketlenen kamyonu durdurmak için kendi aracından aşağı atladı fakat kendi aracının el frenini çekmeyi unuttu.

İlk kamyon park halindeki bir otomobile çarparak hasar verdi. Diğer kamyon ise arka arkaya park etmiş 3 otomobile çarptı. Kazada 4 otomobil zarar gördü.

Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazada otomobili zarar gören Egemen Yıldız, "Aracım park halindeydi. El frenini çekmemiş. Bütün araçları bu şekilde doğradı. 4 tane araca çarptı" dedi.