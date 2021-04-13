Beylikdüzü'nde hırsızlık zanlısı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Nisan'da Adnan Kahveci Mahallesi Ihlamur Caddesi'ndeki bir evden dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu ve 4 bin lira çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 2 şüphelinin, kiralık araç kullandıklarını belirledi.
Ekipler, aracı kiralayan S.H.B.'yi (22),Bağcılar Güneşli Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S. H. B., hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verilerek serbest bırakıldı.
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