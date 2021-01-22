Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

Beylikdüzü'nde kontrolden çıkıp mağazaya giren otomobildeki 4 kişi yaralandı

Beylikdüzü'nde, kontrolden çıkarak beyaz eşya mağazasına giren otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Beylikdüzü'nde kontrolden çıkıp mağazaya giren otomobildeki 4 kişi yaralandı
AA

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde, E-5 karayolundan Edirne istikametine seyir halindeki E.A'nın kullandığı 34 ZA 6040 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Park halindeki 06 BFK 606 plakalı otomobile çarptıktan sonra bir mağazanın camından içeriye giren otomobil, hasara yol açtı.

Çarpmanın etkisiyle E.A. ile otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, mağazanın güvenlik kamerasına da yansıdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mr.DOLANDIRICI| Son dakika: 'yüzbaşı Michael Butler'a dikkat
GÜNDEMMr. Dolandırıcı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: PAK göreve hazır
GÜNDEMPolis Arama Kurtarma (PAK) göreve hazır
Son dakika: Hasta yakınları erkek hemşireyi darbetti! - Haberler
GÜNDEMHasta yakınları erkek hemşireyi darbetti!
Bedelli askerlik sonuçları sorgula! MSB bedelli askerlik sevk sonuçlarını açıkladı!
GÜNDEMBedelli askerlik sonuçları açıklandı!
Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? - Kısıtlamalar kalkıyor mu? Gözler Bakanlar Kurulu'nda
GÜNDEMKabine Toplantısı ne zaman, hangi gün?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan yarı yıl tatili paylaşımı
GÜNDEMYarı yıl tatili paylaşımı
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEMMSB duyurdu! Teröristler etkisiz hale getirildi
E Okul giriş sayfası 2021 - E Okul VBS (Veli Bilgilendirme) karne notu görüntüleme ekranı
GÜNDEME Okul giriş sayfası 2021
Yavuz Bahadıroğlu son yolculuğuna uğurlandı! Yavuz Bahadıroğlu kimdir? Yavuz Bahadıroğlu kitapları
GÜNDEMYavuz Bahadıroğlu son yolculuğuna uğurlandı!
SON DAKİKA İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Üç gün boyunca...
GÜNDEMKısıtlama öncesi önemli hatırlatma