Beylikdüzü'nde korkutan yangın!

Beylikdüzü'nde inşaat halindeki binada yangın! Beylikdüzünde, bir sanayi sitesinde bulunan inşaat halindeki binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yakuplu Mahallesi Beysan Sanayi Sitesinde bir şantiyede inşaatı süren 3 katlı binanın üst katındaki tahta kalıplar henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Beylikdüzü'ndeki 4 katlı inşaat halindeki binada çıkan yangına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "14:08’de Beylikdüzü Yakuplu Mahallesinde 4 katlı inşaat halindeki binanın 3. ve 4. Katlarındaki dış cephe malzemeleri alev almış, yangın, 5000 metrekarelik inşaat alanında kullanılan diğer malzemelere de sirayet etmiştir. İtfaiye ekiplerinin olaya müdahaleleri devam etmekte olup olayda an itibariyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanma söz konusu değildir." denildi.

Ayrıntılar geliyor...