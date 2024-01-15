Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Beylikdüzü'nde makine üretim tesisinde korkutan yangın

        Beylikdüzü'nde makine üretim tesisinde korkutan yangın

        İstanbul Beylikdüzü'ndeki Beysan Sanayi Sitesi'nde bulunan hidrolik makine üretim ve depolama tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu hasar oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 06:41 Güncelleme: 15.01.2024 - 06:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Makine üretim tesisinde korkutan yangın
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beylikdüzü'nde hidrolik makine üretim ve depolama tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Yakuplu Mahallesi Birlik Caddesi'ndeki Beysan Sanayi Sitesi'nde hidrolik makine üretim ve depolama tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkıtı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, iş yerinde soğutma çalışması yapıldı. AA'nın haberine göre; hasara neden olan yangının çıkış nedenin belirlemek için çalışma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #beylikdüzü
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sagiv Jehezkel gözaltına alındı!
        Sagiv Jehezkel gözaltına alındı!
        Düğünde eski sevgili dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Düğünde eski sevgili dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        İsrailli esirlere ilişkin kritik açıklama
        İsrailli esirlere ilişkin kritik açıklama
        "Adana'daki gibi olmadı"
        "Adana'daki gibi olmadı"
        24 terör hedefi imha edildi!
        24 terör hedefi imha edildi!
        1 attı 3 aldı!
        1 attı 3 aldı!
        DenizBank'tan Rezan Epözdemir açıklaması
        DenizBank'tan Rezan Epözdemir açıklaması
        İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda yanardağ patlaması
        İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda yanardağ patlaması
        Hafızalara kazınmıştı! Şehit babasından acı haber
        Hafızalara kazınmıştı! Şehit babasından acı haber
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        "Altın gol, süper kurtarış"
        "Altın gol, süper kurtarış"
        "Herkes alanında üstüne düşeni yapıyor"
        "Herkes alanında üstüne düşeni yapıyor"
        Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe tahttan çekildi
        Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe tahttan çekildi
        Şehitlerimiz için son görev
        Şehitlerimiz için son görev
        Yunan Bakan: Türkiye, Yunanistan'dan çok daha önde
        Yunan Bakan: Türkiye, Yunanistan'dan çok daha önde
        Halil Umut Meler'i sevgi gösterisiyle karşıladılar
        Halil Umut Meler'i sevgi gösterisiyle karşıladılar
        Zeki Müren yorumu tepki çekti
        Zeki Müren yorumu tepki çekti
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        Otomotiv üretimi 1.5 milyona dayandı
        Otomotiv üretimi 1.5 milyona dayandı
        2023’ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi
        2023’ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi