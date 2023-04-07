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Haberler Gündem 3. Sayfa Beylikdüzü'ndeki dehşette anne ile ilgili yeni gelişme!
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Beylikdüzü'ndeki dehşette anne ile ilgili yeni gelişme! Baba da şikâyetçi olmadı

İstanbul'da, geçen yıl 4 yaşındaki oğlunu bıçakla öldüren Sarah Olabı hakim karşısına çıktı. Adli Tıp Kurumu'ndan mahkemeye gelen raporla cezai sorumluluğunun bulunmadığı ve akıl hastası olduğu belirtilen Sarah Olabı duruşmada ifade verirken, Abdul Karım Tahan da eşinin hasta olduğunu bildiğini belirterek, şikayetçi olmadığını söyledi

Beylikdüzü'ndeki dehşette anne ile ilgili yeni gelişme!
DHA

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 19 Şubat 2022'de 4 yaşındaki oğlu Mohamad Tahan'ı bıçakla öldüren Sarah Olabı (26), hakim karşısına çıktı. Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Sarah Olabı tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılırdı.

Eşi Abdul Karım Tahan, avukatı ve bakanlık avukatı da duruşmada hazır bulunduğu duruşmada, Adli Tıp Kurumu gözlem ihtisas dairesinden gelen raporda Sarah Olabı'nın cezai sorumluluğunun bulunmadığı, sanığın akıl hastası olduğu belirtildi.

"ŞİKÂYETÇİ DEĞİLİM HASTA OLDUĞUNU BİLİYORDUM"

Duruşmada söz hakkın verilen Sarah Olabı'nın eşi Abdul Karım Tahan, "Şikâyetçi değilim. Eşimin hasta olduğunu ben biliyordum. Şu an cezaevinde iyi olduğunu, iyileştiğini biliyorum. Serbest bırakılmasını istiyorum" dedi.

"BU OLAY NASIL OLDU BİLMİYORUM"

Çok pişman ve üzgün olduğunu söyleyen Sarah Olabı ise, "Şimdi daha iyiyim. Hastanede 5 ay kaldım. Ben Suriye'deyken üstüme cam kırıldı, çok korktum. Bu olay nasıl oldu bilmiyorum. Keşke başka şekilde çocuğum hayatını kaybetseydi de benim elimden olmasaydı" dedi. Mahkeme heyeti Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'nun da Sarah Olabı'nın cezai ehliyeti olup olmadığı yönünden rapor hazırlamasını istedi. Duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDE İFADESİNE YER VERİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Sarah Olabı'nin kolluk aşamasındaki ifadesine yer verildi. İfadesinde 11 yıldır psikolojik rahatsızlığının olduğunu belirten Olabı, şunları söyledi:

"Olaydan bir hafta kadar önce İstanbul 'a annem ve bebeğim ile birlikte geldik. İstanbul 'da kaldığım süre boyunca rahatsızlığım arttı. 18 Şubat 2022 gecesi babamın evinde odada çocuğum ile birlikte yatıyorduk. Evde üvey kardeşlerim ile üvey annem de vardı, onlar ayrı odadaydılar. Gece kâbus gördüm, 2 ya da 3 kere uyandım. Kâbusumda oğlumu alacaklardı, almasınlar diye oğluma sarıldım, ağzını kapattım, ağzından kan geldiğini görünce yatağa bıraktım. Çocuğum hareketsiz olarak yatıyordu. Daha sonra kendimi kaybettim, olanları sağlıklı olarak hatırlamıyorum. Daha sonra bir iki defa kapı çalındı kapıyı açmadım. Sonra odaya üvey kardeşlerim Ammar, Huzafe ve babam geldi. Ben kimseye zarar vermek istemedim, gece gördüğüm kâbustan dolayı olayı gerçekleştirdim. Çocuğumu almasınlar diye kendimi kaybettim" dedi.

KESİN ÖLÜM SEBEBİNE İLİŞKİN DETAYLAR ANLATILDI

İddianamede Mohamad Tahan'ın kesin ölüm sebebinin kesici, delici alet yaralanmasına bağlı iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu belirtildi. Annesi tarafından öldürülen Mohamad Tahan'ın korkunç ölümüne ilişkin detayların anlatıldığı iddianamede sanığın kendisinin ayak ve kol bileklerini keserek intihara kalkıştığına da yer verildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEP EDİLDİ

Sarah Olabı'nın 4 yaşındaki oğluna karşı "Kendisini savunamayacak çocuğunu canavarca hisle veya eziyet çektirerek" öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.

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