Beylikdüzü'nde 3 milyon liralık soygun!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Beylikdüzü´nde kuyumcu soygunu

İstanbul Beylikdüzü'nde kuyumcuya giren hırsızlar, yaklaşık 3 kilo altın ve 330 bin lirayı çalarak kaçtı.

Beylikdüzü´nde kuyumcu soygunu
Beylikdüzü'nde 3 milyon liralık soygun!
0:00 / 0:00
DHA

Beylikdüzü'nde kuyumcuya giren şüpheliler, tezgahtaki 3 kilogram altını ve 330 bin lirayı çaldı. Güvenlik kameralarını sprey boya ile boyayan şüpheliler toplamda 3 buçuk milyon lira değerinde altın ve parayı çaldıktan sonra uzaklaştı.

Olay, cumartesi günü gece saatlerinde Barış Mahallesi´ndeki kuyumcuya gelen şüpheliler alarm sistemini devre dışı bıraktıktan sonra kepengi açarak içeri girdi. Önce sprey boya ile kameraları boyayan şüpheliler, tezgahta ve kasadaki altınlara yöneldi. Şüpheliler, kasalarda ve tezgahtaki 3 kilogram altını ve 330 bin lirayı aldı. Yaklaşık 2 saat içeride kalan şüpheliler toplamda 3,5 milyon lira değerinde altın ve nakit parayı çaldıktan sonra uzaklaştı. Bugün sabah saatlerinde kuyumcuyu açmaya gelen sahibi Vahdettin Çay, kuyumcunun soyulduğunu görünce polise haber verdi. Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"3 BUÇUK MİLYON LİRA ZARARIMIZ VAR"

İş yeri sahibi Vahdettin Çay," Cumartesi 02.30 gibi, kepenki açarak içeri giriyorlar. 5´e çeyrek kalaya kadar çalışıyorlar. Kasayı falan patlatıp bütün mal varlığımızı alıyorlar. Yaklaşık 3 kilogram altın, 330 bin lira da nakit para zararımız var. 3 buçuk milyon lira zararımız var" dedi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MEB'den öğretmenlere iyi haber! Yüzde 30 indirimli yararlanacaklar
GÜNDEM MEB'den öğretmenlere iyi haber!
CİN ÇIKARIRKEN BOĞDU | 'Cin çıkarma' dehşetinde sıcak gelişme!
GÜNDEM 'Cin çıkarma' dehşetinde sıcak gelişme!
Ailesi ulaşamadı, Antalya'da zeytin posası havuzunda ölü bulundu - Güncel haberler
GÜNDEM Eşi ulaşamadı, zeytin posası havuzunda ölü bulundu
Batman'da fabrikada kolunu makineye kaptıran genç kız feci şekilde can verdi - Güncel haberler
GÜNDEM Kolunu makineye kaptıran genç kızın feci sonu
Hava durumu son dakika | Meteoroloji'den uyarı! Ankara, İstanbul, İzmir... Yarına dikkat! MGM hava durumu raporu ile 21-22 Kasım hava nasıl olacak?
GÜNDEM Meteoroloji'den uyarı! Ankara, İstanbul, İzmir... ...
Ahıska Türkleri kimdir, nerede yaşarlar, nereden geldiler, nasıl sürgün edildiler?
GÜNDEM Ahıska Türkü kimdir, nerede yaşarlar?
Son dakika haberleri: Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı! Yaralılar ve hayatını kaybedenler var - Günün Haberleri
GÜNDEM Karkamış'a roketli saldırı! 3 kişi hayatını kaybetti
Türkiye haritasında Karkamış nerede, nereye, hangi ilçeye bağlı? Roketli saldırının gerçekleştiği Karkamış nerede yer almaktadır?
GÜNDEM Karkamış nerede, nereye bağlı?
Yargıtay bozdu, İzmir'de üvey ağabey cinayetinde ceza düştü - Güncel haberler
GÜNDEM Yargıtay bozdu, üvey ağabey cinayetinde ceza düştü
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sisi ile görüşme mesajı: Barışı ikame edelim
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sisi ile görüşme mesajı: ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.