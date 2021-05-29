Beylikdüzü'nde bulundu... Nesli tehlike altında!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşamBeylikdüzü'nde bulundu... Nesli tehlike altında! - Haberler
ABONE OL

Beylikdüzü´nde nesli tehlike altındaki Fırat kaplumbağası bulundu

Beylikdüzü´nde nesli tükenme tehlikesi altında olan `Fırat kaplumbağası´ bulundu. Kaplumbağa, Doğa Koruma Milli Parklar görevlilerine teslim edildi

Beylikdüzü'nde bulundu... Nesli tehlike altında! - Haberler
Beylikdüzü'nde bulundu... Nesli tehlike altında!
0:00 / 0:00
DHA

Beylikdüzü´ndeki `Yaşam Vadisi 1´inci Etap´ta bulunan Uzakdoğu Bahçesi'nde gezintiye çıkan bir çevre sakini, biyolojik gölette, Fırat kaplumbağası olduğunu görerek durumu sosyal medyada paylaştı.

DHA'nın haberine göre Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de hemen harekete geçti. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan kaplumbağa yeri tespit edilip, yakalanarak Doğa Koruma Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.

Belediye görevlilerinden Tamer İnalbay, 20 gün boyunca dalış yaparak buldukları kaplumbağa ile ilgili, "Dışarıdan buraya bırakılmış olduğunu düşündüğümüz kaplumbağayı ilk önce bir vatandaş fark etti. Fırat kaplumbağası olduğunu öğrendik. Çok hızlı ve kabuğunun hassas olması nedeniyle canlıya zarar verecek bir alet kullanmadan, uzun uğraşlar sonucu yakaladık. Daha sonra kendi doğal ortamına bırakılması için Doğa Koruma Milli Parklar görevlilerine teslim ettik" dedi.

FIRAT VE DİCLE NEHİRLERİ BÖLGESİNDE YAŞIYOR

Bilim insanları tarafından Trionychidae familyasından olduğu belirtilen ve dünyada sadece Fırat ve Dicle nehirleri bölgesinde yaşadığı belirtilen, Latince ismi `Rafetus euphraticus´ olan kaplumbağanın oldukça yumuşak bir kabuğu bulunduğu, ömrünün büyük bölümünü dipte çamura gömülü olarak geçirdiği belirtiliyor.

Güneşlenmek için nadiren su dışına çıktığı ifade edilen Fırat kaplumbağası, deri ve ağız içi solunum yaptığı için uzun süre su altında kalabiliyor.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde de bulunan kaplumbağanın 3 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğu ve soyunun tehlike altında olduğu biliniyor.

Endemik türdeki Fırat kaplumbağasının bulunduğu bölgedeki biyolojik gölet, hiçbir kimyasal madde kullanılmadan, tamamıyla doğal olarak bitki ve bakteri yardımıyla temizlenirken, içerisinde üç çeşit balık, su sümbülleri, nilüferler, su zakkumları, su nanesi ve farklı türde birçok kaplumbağayı da içerisinde barındırıyor.

Ayrıca bahçede mutluluğu simgeleyen ve sakura adı verilen kiraz, çam ve bambu klasik üçlü Japon bitkisi çeşitleri de bulunuyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Filiz Özkol 2021 Haziran burç yorumlarını anlattı - ASTROLOJİ HABERLERİ
YAŞAMFiliz Özkol anlattı! Haziranda burçları neler ...
Sınırda ele geçirilen 12 maymunu elleriyle besliyorlar
YAŞAMSınırda ele geçirilen 12 maymunu elleriyle ...
Damatları bile şaşkına çevirecek değişim! Gelin makyajlarına sosyal medyada ilgi - Haberler
YAŞAMDamatları bile şaşkına çevirecek değişim!
Masmavi rengi büyülüyor ama... Burada yüzmek cesaret istiyor! - Haberler
YAŞAMMasmavi rengi büyülüyor ama... Burada yüzmek cesaret ...
2021 yılında 70'leri yaşayan TikTok kullanıcısı ilgi görüyor
YAŞAM2021 yılında 70'leri yaşıyor!
On Numara sonuçları 28 Mayıs 2021 - Milli Piyango On Numara çekilişi sorgulama ekranı
YAŞAM28 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları
Pazar keyfi | Son dakika: Habertürk hafta sonu eki yayında! (25 Nisan)
YAŞAMHafta sonu dopdolu
Günlük burç yorumları! (29 Mayıs 2021)
YAŞAMGünlük burç yorumları!
SON DAKİKA On Numara sonuçları AÇIKLANDI 28 Mayıs 2021 - On Numara çekiliş sonucu sorgulama! Büyük ikramiye...
YAŞAMOn Numara'da büyük ikramiyenin sahibi...
Un olmadan kek nasıl yapılır?
YAŞAMUn olmadan kek nasıl yapılır?