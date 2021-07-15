AA

Galataport'tan başlayacak "Beyoğlu Kültür Yolu", Galata Kulesi, Galata Mevlevihanesi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Narmanlı Han, Muammer Karaca Tiyatrosu, Garibaldi Salonu, Mısır Apartmanı, Atlas Sineması Müzesi ve Grand Pera Emek Sahnesi gibi Beyoğlu'nun tarihi mekanlarından geçerek Taksim Camisi, Atatürk Kültür Merkezi ve Kültür Sokağı ile sona eriyor.

İstiklal Caddesi'nin, Galata'dan Taksim Meydanı'na uzanan güzergahın kalbi olacağı projeye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu'nun imparatorluklara imparatorluk vasfını veren yer olduğunu belirterek, "Roma'dan Bizans'a, daha önce Cenevizlilerin, Galatların olduğu dönemden itibaren, Beyoğlu hep bu farklılıklara ev sahipliği yapmıştır." dedi.

- "İstanbul'u imparatorluk başkenti yapan Beyoğlu'dur"

Beyoğlu'nun İstanbul'dan çekilip alındığında İstanbul'un normal bir şehir olarak kalacağını aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"İstanbul fethedildiğinde, Fatih Sultan Mehmed Han buradaki Galata kadısından sulh yoluyla şehrin anahtarını alıyor ve onların yaşam tarzına, inanç, kültür ve medeniyet müktesebatlarına dokunmuyor. Bütün tarihi, dini zenginliklerini arka planlarıyla beraber büyük bir imparatorluk olarak içerisine alıyor. Bakınız, 'sahipleniyor' demiyoruz çünkü o emperyalizme ait bir kavram. 'Bu da benim. Bizdendir, bizimle beraberdir.' diyebiliyor. Bu Osmanlı'ya cihanşümul devlet olma özelliğini verir. Bu manada, İstanbul'u imparatorluk başkenti yapmış olan unsur Beyoğlu'dur."

Yıldız, Beyoğlu denildiğinde akla ilk gelenin kültür, sanat, tiyatro ve sinema olduğunu vurgulayarak, özellikle müze zenginliği konusunda Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen ilçelerinden biri olduğunu dile getirdi.

Beyoğlu'nda yakın dönemde 6 yeni müzenin sanatseverlerle buluşacağının altını çizen Yıldız, "İsmini şimdi vermeyeyim ama çok daha büyük ve özel bir müze inşallah Kasımpaşa'ya kazandırılmış olacak yakın bir zamanda. Hazırlıkları şu anda yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu'nun başlı başına açık hava müzesi olduğunu ve "Beyoğlu Kültür Yolu" projesinin şehre değer katacağını söyleyerek, şu bilgileri verdi:

"Galata Kulesi'ndeki restorasyon çalışmaları tamamlandı ve müze olarak hizmete açıldı. Çevre düzenlemelerinin de tamamlanmasıyla Galata Meydanı bir kültür meydanı olacak. Yine Narmanlı Han restore edildi ve güzel bir aktivite alanı oluşturuldu. Ayrıca milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un son dönemini geçirdiği ve vefat ettiği Mısır Apartmanı'ndaki daire, Mehmet Akif Ersoy Müze Evi haline getirildi. Tarihi Emek Sineması'nın ardından Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi de restore edilerek kültür sanat faaliyetlerine başladı. İçerisinde 150 kişilik sinema salonu, 95 kişilik tiyatro ve 3 sergi salonu, üst katta da çok amaçlı, daha çok söyleşiler için kullanılan salonuyla hizmet veriyor. Taksim Camisi'nin altında ise Türk İslam sanat eserlerinin sergilenmesinin yanı sıra seminer ve söyleşi gibi etkinlikler yapılacak."

- "Özgürlüğü Beyoğlu'nda daha çok hissederseniz"

Beyoğlu'nun ayırıcı unsurlarından birinin de özgürlük olduğunu aktaran Yıldız, "Beyoğlu'na geldiğinizde size verilen garanti sertifikası şu: 'Özgürlüğünüz garantide'. Beyoğlu'na gelen her insan dini, inancı, kültürü, yaşam tarzı ne olursa olsun, özgür olduğunu hisseder. Bir hukuk devletinde, özgürlüğün en maksimum şekilde kendinize tanındığını hissettiğiniz yer Beyoğlu'dur." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, bir dönem Beyoğlu'nda yaşamış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ilçenin kültürel zenginliğine ara ara değindiğini sözlerine ekleyerek, şunları söyledi:

"Beyoğlu'ndaki zenginlik, bugün Türkiye'yi yönetmede kendisine büyük bir laboratuvar görevi yapmış. Bu zenginlik bugün Cumhurbaşkanımızın hafızasında aldığı kararlara ve yönetim tarzına etki ediyor. Yani burada bir Rum, Ermeni, Hristiyan ya da Musevi ile komşu olan bir Müslüman'ı, Türk ile Kürt'ün buradaki kardeşliğini görmüş, bütün o kodları bugün muhafaza ediyor. O kodlar, bugün buradan yetişmiş bir liderin hafızasında. Halkın seçtiği bir lider olarak da bütün bu müktesebatı kucaklamış ve onlarla yönetim anlayışını benimsemiş bir lider. Bu Beyoğlu'nun verdiği bir zenginliktir diye düşünüyorum."

- "İstiklal Caddesinin taklitleri arttı"

Beyoğlu'nun ve İstiklal Caddesinin taklitlerinin arttığını aktaran Yıldız, "İstiklal Caddesi'nde olanı kendi ilçelerine taşımaya çalışanlar elbette ki Beyoğlu'nun değerinden bir şey eksiltmez. Beyoğlu, kültürel anlamda daha güçlü bir Beyoğlu oldu. Sanat anlamında eski müktesebatı koruyarak, üzerine ilaveler yapmak suretiyle daha güçlü bir şekilde, kültür anlayışını zenginleştirerek, geliştirerek yoluna devam edecek bir anlayışla hareket ettiğimizi bilmenizi isterim." dedi.

Belediye Başkanı Yıldız, Beyoğlu'nda büyüyen birisi olarak kültür sanat hayatını uzun yıllardır takip ettiğinin altını çizerek, festivaller, film okumaları ve kitaplara olan merakının gençlik yıllarından geldiğini söyledi.

Lise yıllarından beri devam eden kitap okuma alışkanlığını sürdürdüğünü söyleyen Yıldız, "İnanç ve medeniyet kodlarımız okumak üzerinden başlar, özellikle üniversite yıllarında günde bir kitap okuduğum dönemler oldu. Türkiye'nin fikir hayatına yön veren isimlerle gençlik yıllarımda kitapları üzerinden tanıştım. Meslek hayatında da kopmadım. Bir avukat olarak hukukçu titizliğiyle mümkün olduğunca altını çizerek yanlarına şerhler düşerek okuma alışkanlığım devam etmektedir. Fakat evde artık kitaplıklarımız dolmuş durumda hatta belediyedeki odamız neredeyse kitaplarla kuşatılmış vaziyette." şeklinde konuştu.