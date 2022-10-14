Festivaller kapsamında düzenlenen konserler müzikseverler tarafından büyük bir coşkuyla takip ediliyor. Türkiye'nin en çok beğenilen ve dinlenilen şarkıcıları konserlerde hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Her gün başka bir şarkıcının yer aldığı festivalde bugün konser verecek isim ise Murat Boz olacak. Murat Boz 14 Ekim'de Beyoğlu'nda hayranlarıyla buluşacak. Peki, Beyoğlu, Murat Boz konseri saat kaçta? 14 Ekim Galataport Murat Boz konseri nerede, ücretsiz mi?