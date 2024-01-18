Beyoğlu'nda 4 katlı otelde korkutan yangın

Beyoğlu'nda 4 katlı otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Arap Cami Mahallesi Fermeneciler Caddesi'nde bir otelin 3. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; otelde konaklayanların dışarıya çıkmasının ardından ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Polis ekipleri, otelde hasara neden olan yangınla ilgili inceleme başlattı.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.